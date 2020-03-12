Свобода слова на западный манер

Китай выступает против и сожалеет о неправильном решении США определить пять китайских СМИ в качестве "функциональных ведомств иностранного правительства", заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Согласно сообщениям, правительство США потребует от бюро указанных СМИ зарегистрировать свой персонал и имущество в Соединенных Штатах.

СМИ играют важную роль моста или связующего звена для содействия общению и пониманию между народами различных стран, заявил Гэн Шуан в ходе онлайн–брифинга для журналистов.

Представительства китайских СМИ в США на протяжении многих лет освещают новости, соблюдая принципы объективности, беспристрастности, правды и точности, а также способствуют взаимопониманию, общению и культурным обменам между народами двух стран, сказал он.

Одновременно с гордостью за свободу печати в своей стране США без всякой на то причины запрещают и мешают нормальной работе китайских СМИ на своей территории, демонстрируя неоправданные и неприемлемые меры, сказал китайский дипломат.

"Китайская сторона призывает США отказаться от идеологических предрассудков, менталитета холодной войны и игры с нулевой суммой, а также прекратить опрометчивые действия, которые подрывают доверие и взаимодействие между двумя сторонами", -– сказал Гэн Шуан, добавив, что Китай сохраняет за собой право принять ответные меры.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства "Синьхуа"