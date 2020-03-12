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ВОЗ объявила пандемию коронавируса

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- Екатерина Улитина
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Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса. До этого момента, вспышка COVID-19 считалась лишь эпидемией.

По данным ВОЗ, заболевание зафиксировано у 119 тысяч человек в 114 странах мира. При этом, более 90% всех случаев сосредоточены в четырех странах - Китае, Южной Корее, Иране и Италии.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что для правительств стран не будут введены новые рекомендации по борьбе с распространением вируса.

"Описание ситуации как пандемии не меняет оценки ВОЗ угрозы, представляемой этим коронавирусом. Это не меняет то, что делает ВОЗ, и это не меняет то, что должны делать страны", - говорится в заявлении организации.

По данным на 12 марта, число погибших от нового коронавируса достигло 4 тысяч 630 человек, выздоровевших - 68 тысяч 216.


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URL: https://www.vb.kg/386095
Теги:
ВОЗ, погибшие, эпидемия, Кыргызстан
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