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США озабочены ограничениями свободы слова и собраний в КР

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- Екатерина Улитина
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Государственный департамент США опубликовал Доклад о правах человека в Кыргызской Республике за 2019 год. В этом году в докладе освещаются текущие достижения Кыргызской Республики как лидера в области прав человека в регионе, а также отмечаются тенденции ухудшения ситуации в сфере свободы слова и свобода собраний.

В этом году в докладе отмечены успехи, достигнутые Кыргызской Республикой в вопросах прав человека, в том числе:

  1. впечатляющие усилия гражданского общества и правительства по решению проблемы безгражданства в Кыргызской Республике, в результате которых все бывшие в стране лица без гражданства были зарегистрированы, и им были выданы документы, удостоверяющиех личность; и
  2. непрекращающиеся усилия гражданского общества и правительства по борьбе с применением пыток, в том числе улучшение доступа к тюрьмам и местам лишения свободы со стороны контролирующих организаций.

Наряду с этими положительными достижениями, в докладе также освещаются вопросы, вызывающие озабоченность, в том числе:

  1. значительные ограничения свободы слова и собраний, включая запреты на мирные демонстрации, аресты активных пользователей социальных сетей и расследование, проводимое службами безопасности в отношении организаторов мирных демонстраций;
  2. несмотря на улучшение среды для СМИ, продолжающиеся угрозы в отношении свободы прессы в Кыргызской Республике, включая сфабрикованные судебные процессы, закрытие правительством средств массовой информации и угрозы насилия в отношении журналистов.


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URL: https://www.vb.kg/386096
Теги:
митинг, права человека, США, Кыргызстан, СМИ
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