США озабочены ограничениями свободы слова и собраний в КР

Государственный департамент США опубликовал Доклад о правах человека в Кыргызской Республике за 2019 год. В этом году в докладе освещаются текущие достижения Кыргызской Республики как лидера в области прав человека в регионе, а также отмечаются тенденции ухудшения ситуации в сфере свободы слова и свобода собраний.

В этом году в докладе отмечены успехи, достигнутые Кыргызской Республикой в вопросах прав человека, в том числе:

впечатляющие усилия гражданского общества и правительства по решению проблемы безгражданства в Кыргызской Республике, в результате которых все бывшие в стране лица без гражданства были зарегистрированы, и им были выданы документы, удостоверяющиех личность; и непрекращающиеся усилия гражданского общества и правительства по борьбе с применением пыток, в том числе улучшение доступа к тюрьмам и местам лишения свободы со стороны контролирующих организаций.

Наряду с этими положительными достижениями, в докладе также освещаются вопросы, вызывающие озабоченность, в том числе: