Генеральная прокуратура не знает закон?

Во внутреннее дело Федерации профсоюзов Кыргызстана с недавнего времени неожиданно вмешалась Генеральная прокуратура. Она, не раздумывая, отменила решение правоохранительных органов по прекращению досудебного производства по делу о якобы подделке подписей сотрудниками Совета Федерации профсоюзов Кыргызстана. И это при том, что следствие до этого уже доказало отсутствие состава преступления. К тому же, вмешавшись в указанное дело, прокуратура превысила свои служебные полномочия и попросту проигнорировала решение Верховного суда КР.

Заявление в Генпрокуратуру Мирбек Асанакунов написал аккурат после того, как правоохранительные органы прекратили досудебное дело. Однако надзорный орган видимо не знает, что согласно Уголовного Кодекса КР привлечение у ответственности по статье 359 может быть лишь в том случае, когда речь идет о "Подделке официального документа". И сотрудникам прокуратуры, ссылающегося в своей отмене на отсутствие кворума заседания и прочие тонкости внутренней кухни ФПК, явно неизвестно, что документ СФПК, не является официальной бумагой, а лишь внутренней. А значит, государственного значения не несет и под закон не попадает.

Более того, согласно порядку избрания и освобождения от должности главы Федерации профсоюзов, подобные конфликты являются исключительно гражданско-правовыми. На это указал ранее и Верховный суд. Причем, даже высшая судебная инстанция, а ни то что Генпрокуратура, не имеет права вмешиваться в дела "неподотчетной госорганам профсоюзной организации".

В мотивировочной части решения Верховного суда четко прописано, что "согласно закону о профессиональных законах государственный орган не вправе вмешиваться в деятельность ФПК. Все вопросы, касающиеся избрания или освобождения от должности председателя организации, должны решаться на Совете Федерации – высшего органа управления. И эти дела неподсудны".

- То есть, прокуратура в этом случае явно перегибает палку. Так как речь идет о гражданско-правовых отношениях. Эти вопросы решаются только в судебном порядке, либо на заседании того же Совета. Надзорный орган, даже не разбираясь в законодательных нюансах отменяют постановление о прекращении уголовного дела. Плюс ко всему они ссылаются на недоказанность кворума. Вот только Генпрокуратура не задалась вопросом, какое отношение это имеет к статье уголовного Кодекса? Где этот официальный документ? Да и речь идет лишь о внутреннем документе неподотчетной организации, - отметили VB.KG юристы Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Они также отметили, что ранее на допросе следствия все присутствующие на заседании Совета члены ФПК информации о подлинности своих подписей на документе лично подтвердили. После чего следователи и приняли решение о прекращении уголовного дела.

- Видимо, у Асанакунова настолько тупиковая ситуация, что он не знает, как возбудить уголовное дело. Ведь, для этого нет никаких оснований. Но вот позиция прокуратуры в этом отношении для нас вообще не понятна. Законы и их нормы они знать, как нам казалось, должны были должны, – добавили юристы организации.