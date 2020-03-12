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Мальчик 4-х лет бродил у восточного автовокзала. Милиция вернула его матери

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- Оксана Гут
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Сотрудники столичной милиции вернули матери потерявшегося малыша. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района г. Бишкек

11 марта примерно в 16:44 часов поступило сообщение в службу "102" ГУВД г. Бишкек о том, что одинокий ребенок возрастом примерно 4 года бродит около восточного автовокзала.

На место вызова незамедлительно выехал экипаж патрульной службы милиции, где по приезду обнаружил одиноко бродившего маленького мальчика возле восточного автовокзала на пересечении улиц Жибек Жолу – Осмонкула, который заблудился и не мог назвать адрес дома. Найденный ребенок сразу был доставлен в УВД Свердловского района г. Бишкек и передан инспекторам по делам несовершеннолетних для установления личности ребенка и местонахождения его родителей.

Примерно в 18:30 часов в службу "102" ГУВД г. Бишкек поступил вызов от гражданки А.А., заявившей о пропаже ее сына Р.Н. 2016 года рождения. Сотрудники милиции проверили все соответствующие документы устанавливающие личность ребенка и его матери, которая пояснила, что ее сын вышел вместе со старшей сестрой на Аламединский рынок, где он вырвался из рук и убежал в неизвестном направлении. Все предпринятые попытки найти его самостоятельно не увенчались успехом.

После окончания проверки документов, сотрудники милиции в целости и сохранности передали малыша матери, которая выразила огромную благодарность сотрудникам бишкекской милиции за своевременное оперативное реагирование и возвращение ее сына.


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URL: https://www.vb.kg/386108
Теги:
Кыргызстан
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