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В КР официально ограничили проведение массовых мероприятий из-за COVID-19

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- Оксана Гут
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Правительство Кыргызской Республики ввело временное ограничение на проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (COVID-19). Соответствующее решение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение принято в целях предотвращения угрозы возникновения коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызской Республики, в соответствии с Законом КР "Об общественном здравоохранении", статьями 10 и 17 конституционного Закона КР "О Правительстве КР".

Физическим и юридическим лицам, независимо от форм собственности, осуществляющим деятельность в сфере торговли, услуг и общественного питания рекомендовано воздержаться от проведения и участия в массовых мероприятиях до снятия временного ограничения, а также установить санитайзеры, очистители воздуха в помещениях и залах, обеспечив сотрудников и посетителей дезинфицирующими средствами.

Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, полномочным представителям правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления поручено принять меры по обеспечению учреждений, предоставляющих государственные и муниципальные услуги населению, дезинфицирующими средствами, провести широкую информационно-разъяснительную работу среди населения о соблюдении положений настоящего постановления.


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URL: https://www.vb.kg/386109
Теги:
грипп, правительство, Кыргызстан, иммунопрофилактика, Мухаммедкалый Абылгазиев
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