Кабмин КР рассматривает вопрос поставок импортного сырья железной дорогой

В целях недопущения остановки производства отечественных предприятий необходимо найти пути ввоза в страну импортного сырья. Об этом вице-премьер-министр КР Эркин Асрандиев сказал на очередном заседании Республиканского штаба по реализации мер, направленных на минимизацию влияния последствий от распространения коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию страны.

"Как мы знаем, ни одна страна не закрывала границы для перевозки товаров народного потребления. Однако, грузопоток остановился из-за алгоритма прохождения границы водителями большегрузных автомобилей. То есть, пересекая государственную границу, любой человек должен пройти 14-дневный карантин в стране прибытия. Это очень долгий процесс. Но, так как от этого зависит безопасность граждан, отменить либо предоставить послабления нельзя. Следует найти другие пути решения этой проблемы", - передает пресс-служба правительства КР слова вице-премьер-министра.

В ходе заседания было отмечено, что склады временного хранения грузов Китайской Народной Республики закрыты, на границе кроме сотрудников пограничной службы и медицинских работников никого нет.

Эркин Асрандиев поручил министерству экономики продолжить поиск альтернативных стран, которые способны в заданные сроки организовать поставку тех или иных товарных позиций.

"Необходимо провести встречу с основными импортерами и грузоперевозчиками, выслушать их предложения по данному вопросу. К примеру, железнодорожные перевозки осуществляются по прежнему графику. Возможно, импортеры будут доставлять свой товар пока по такому пути. Сейчас из стран с высоким риском заражения коронавирусом, сырье мы поставляем из Китая. Это в основном товары в сфере легкой промышленности. На сегодня сырья пока достаточно, как говорят сами производители. Но мы должны думать наперед. Поэтому необходимо выслушать все стороны и принять взвешенное решение", - подчеркнул Асрандиев.

Он поручил провести анализ возможных изменений в алгоритм грузовых перевозок в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией.