ГКИТС КР: Сервис проверки штрафов за нарушение ПДД скоро заработает

Камеры фиксации нарушений ПДД работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи КР.

В ночь с 6 на 7 марта в связи техническими затруднениями в работе АИС "Безопасный город" специалистами были начаты мероприятия, направленные на устранение произошедшего сбоя, а также оптимизацию и улучшение работы некоторых сервисов. Данные мероприятия затронули работу, в том числе сервисов по проверке штрафов. В этой связи в настоящее время граждане не имеют возможности проверить наличие и/или отсутствие штрафов.

При этом отмечается, что осуществляемые мероприятия не затронули работу камер "Безопасного города", которые продолжали фиксировать нарушения ПДД водителями автотранспортных средств.

"На работоспособность установленных аппаратно-программных комплексов осуществляемые проводимые работы не повлияли. Оборудование работает в штатном режиме и сотрудниками уполномоченного органа осуществляется обработка полученных данных, по итогам чего будут приниматься соответствующие правовые меры, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

В настоящее время технические работы завершаются и в кратчайшие сроки сервис проверки штрафов будет доступен для граждан.