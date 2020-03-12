В Самаре осудили кыргызстанца за причастность к терроризму

В Самаре суд вынес вердикт в отношении гражданина Кыргызстана Тынчтыкбека Жолболдуева. Обвинение ему было предъявлено в связи с причастностью к террористической деятельности.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Самарской области, собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Жолболдуеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка лица в совершение преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.5 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что не позднее 2017 года осужденный принял идеологию международной террористической организации "Исламское государство". После чего стал размещать в соцсетях информацию, в которой согласно заключению лингвистической судебной экспертизы содержатся психолингвистические признаки оправдания и пропаганды идеологии насилия.

Кроме того, в период с 2017 года по 2018 год Жолболдуев завербовал в ряды этой организации 33-летнюю жительницы города Самары.

Тынчтыкбек Жолболдуев приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

"Следственными органами Следственного комитета РФ совместно с другими правоохранительными органами России продолжается активная работа по противодействию экстремистским и террористическим проявлениям и выявлению участников преступных сообществ для привлечения к уголовной ответственности", - подчеркнули в региональном Следкоме.