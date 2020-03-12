Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Самаре осудили кыргызстанца за причастность к терроризму

265  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Самаре суд вынес вердикт в отношении гражданина Кыргызстана Тынчтыкбека Жолболдуева. Обвинение ему было предъявлено в связи с причастностью к террористической деятельности.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Самарской области, собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Жолболдуеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка лица в совершение преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.5 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что не позднее 2017 года осужденный принял идеологию международной террористической организации "Исламское государство". После чего стал размещать в соцсетях информацию, в которой согласно заключению лингвистической судебной экспертизы содержатся психолингвистические признаки оправдания и пропаганды идеологии насилия.

Кроме того, в период с 2017 года по 2018 год Жолболдуев завербовал в ряды этой организации 33-летнюю жительницы города Самары.

Тынчтыкбек Жолболдуев приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

"Следственными органами Следственного комитета РФ совместно с другими правоохранительными органами России продолжается активная работа по противодействию экстремистским и террористическим проявлениям и выявлению участников преступных сообществ для привлечения к уголовной ответственности", - подчеркнули в региональном Следкоме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386119
Теги:
Россия, суд, терроризм, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  