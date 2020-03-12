Война в ФПК. Сторонники Асанакунова ударили шокером одного из противников

Федерация профсоюзов сегодня, 12 марта, находилось в осадном положении. Дважды за день в здание ФПК пытался прорваться вместе со своими телохранителями и сподвижниками отстраненный от своей должности решением Совета Федерации, бывший глава профсоюзов Мирбек Асанакунов.

Надо отметить, конфликт уже напоминает настоящую войну. Сторонники Асанакунова дошли до того, что ударили шокером одного из членов ФПК. Ему пришлось вызывать "скорую".

Неясно и было и поведение сотрудников милиции. Они открыто заняли позицию сторонников Асанакунова. И это притом, что защищавшие бывшего главу ФПК, крепкие парни не только провоцировали недовольных присутствием Асанкунова членов профсоюза, но и открыто нападали на них.

В итоге Асанакунов забаррикадировался в буфете. Туда же зашли и зампредседателя ФПК Канатбек Осмонов и ряд глав отраслевых профсоюзов. Спустя 20 минут все стороны в сопровождении милиции вышли из здания профсоюзов. Пришли ли они к консенсусу, пока неизвестно.

По словам председателя ЦК ГМПК Эльдара Таджибаева, шторм в профсоюзах должен утихнуть.

- Асанакунов был освобожден от занимаемой должности председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана решением Совета ФПК от 05 февраля 2020 года. Это решение в настоящее время имеет юридическую силу. Печать и право подписи на финансовых, распорядительных документах переданы исполняющей обязанности председателя ФПК Бабаевой Р.Б. Также произведено изменение записи в базе данных Министерства юстиции КР. Таким образом, полномочным руководителем ФПК является Бабаева Р.Б,- отметил VB.KG Таджибаев.

Согласно законодательству Кыргызстана, в случае освобождения от занимаемой должности, уволенное лицо имеет право обжаловать это решение в сам орган, принявший решение, либо в суд. На время рассмотрения спора в соответствующем органе, руководитель, работник считается освобожденным и не допускается на рабочее место.

- В случае наличия реабилитирующих обстоятельств, либо нарушения установленных процедур принятия решения, соответствующий орган может вынести решение об отмене постановления Совета ФПК. Работник восстанавливается на рабочем месте, и ему выплачивается средний заработок за время освобождения. Однако Асанакунов ни в Совет ФПК, ни в суд не обратился. Отказывается покидать свой кабинет, продолжает воздействовать на определенную часть работников аппарата. Тем самым пытается парализовать деятельность Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Были попытки сорвать заседание Совета, прошедшего 11 марта 2020 г., на котором был утвержден бюджет фонда оздоровления трудящихся на 2020 года. В этой ситуации призываем Мирбека Асанакунова одуматься и прекратить противозаконные действия, а в случае несогласия с решением о его освобождении, обжаловать постановление в установленном порядке. Все интриги и разборки в Федерации профсоюзов должны быть прекращены. Национальный профцентр должен заниматься продвижением прав трудящихся, своими прямыми уставными обязанностями, – утверждает Таджибаев.

Напомним, Мирбек Асанакунов был освобожден от занимаемой должности в связи с предоставлением поддельных документов, а именно записи в трудовые книжке касательно стажа работы в должности председателя профкома строительной компании, в которой он не работал.

Также есть подозрения, что бывший председатель ФПК лоббирует через свою супругу - депутата ЖК КР принятие антиконституционного проекта закона КР "О профсоюзах". В случае его принятия главе ФПК в лице Асанакунова предоставляются неограниченные властные полномочия и всесторонний иммунитет, а право трудящихся свободно создавать и вступать в независимые профсоюзы грубо ущемляется.

Более того, проект закона нарушает Конвенции Международной организации труда №87 "О свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы", №98 "О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров".

В случае принятия закона в такой редакции Кыргызстан может быть исключен из программы ВСП+. Если такое случится, на плечи производителей фасоли, войлока, меда, сухофруктов, овощей и др. лягут обязательства по выплате пошлин в общем объеме около 15 млн долларов США.

Предложения наших производителей могут стать неконкурентоспособными.