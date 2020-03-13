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ГКИТС: Работа системы "Безопасный город" полностью восстановлена

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- Оксана Гут
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Все работы в АИС "Безопасный город" завершены. Произошедший 7 марта 2020 года технический сбой оборудования, отвечающего за функционирование сервисов информационной системы "Безопасный город" устранен. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи КР.

Все сервисы работают в полноценном режиме с 13 марта 2020 года. Функция проверки наличия и оплаты штрафов доступна в штатном режиме.

Также сообщается что произошедший сбой не повлияет на установленные 50% скидки при досрочной оплате штрафа. При оплате штрафа будут учитываться количество дней простоя сервисов с 7 марта по 13 марта (шесть дней).

"Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорят в ГКИТС КР.


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URL: https://www.vb.kg/386127
Теги:
ПДД, штраф, информационные технологии, Кыргызстан, Безопасный город
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