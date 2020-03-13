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Вице-премьер: Моя семья не собирается запасаться продуктами. Их достаточно

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- Оксана Гут
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Мониторинг отечественного рынка, проведенный Республиканским штабом по реализации мер, направленных на минимизацию влияния последствий от распространения коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию страны, показывает, что в стране имеется достаточный объем продуктов питания и товаров, цены на них стабильные. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

"Все мы люди, и все реагируем на происходящее в мире с большой озабоченностью. В добавок к этому некоторые люди распространяют информацию о якобы нехватки продовольственных товаров и призывают запастись ими. В любой ситуации говорят - "готовься к худшему, но надейся на лучшее". Особенно когда есть официальная информация о том, что запасов продовольствия в стране достаточно, оснований для беспокойства нет. Я отец четверых детей, но я не запасаюсь продуктами питания. Они всегда будут доступны", - сказал в ходе заседания штаба вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Как сообщают представители министерств и ведомств, ответственных за продовольственную безопасность на местах, граждане соседних стран действительно производили закупку продуктов на территории Кыргызской Республики. Однако, это наблюдалось лишь единожды.

Что касается цен и продаж, то по данным Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики, повышение цен на социально-значимые сельскохозяйственные товары и продукты питания (СЗП) не наблюдалось. Небольшое повышение зафиксировано на подсолнечное масло, пшеничную муку, а также на некоторые наименования овощной продукции из-за сезонного явления.

Тем не менее, по решению Республиканского штаба по реализации мер, направленных на минимизацию влияния последствий от распространения коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию страны, рассматривается возможность финансирования мукомольных предприятий, для обеспечения дополнительного объема зерна и его переработки.

По поручению вице-премьер-министр Эркина Асрандиева сотрудники Агентства антимонопольного регулирования проводят мониторинг цен на товары первой необходимости. Кроме того, они провели встречу с представителями крупных торговых сетей и продовольственных рынков страны на предмет обеспечения стабильных продаж и цен. Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации ведет ежедневный сбор информации и анализ запасов СЗП, а также проводит встречи с крупными производителями и поставщиками для обеспечения стабильных цен, объемов производства и поставок.

Кроме того, министерству финансов, министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, а также министерству здравоохранения поручено вести работу с донорами по оказанию помощи поддержания бюджета, обеспечения продуктами и медикаментами.

В целом на отечественном рынке продовольственная ситуация спокойная. Запасов продовольствия в стране достаточно, оснований для беспокойства нет.


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URL: https://www.vb.kg/386129
Теги:
граница, грипп, Китай, мясо-молочная продукция, правительство, Кыргызстан, дефицит
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