Аиду Касымалиеву поместили под домашний карантин

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева ждет результатов анализа на коронавирус после поездки в Германию. Об этом сообщает АКИpress.

По ее словам, она прибыла из Германии 13 марта и ее поместили под домашний карантин на 14 дней.

"Перед вылетом мы консультировались с Министерством здравоохранения, поездку не могли отменить, так как подготовка шла 3 года. В Бундестаге состоялась встреча с вице-спикерами. Половину запланированных встреч пришлось отменить из-за эпидемиологической ситуации. Поездка была на 5 дней. Мы поменяли билеты и вернулись в Кыргызстан. По приезде нас хорошо проверили. Детально спрашивают о состоянии здоровья людей. Медики заходят в самолет, проводят тепловизором, потом в терминале берут мазок из ротовой полости, далее прибывшие заполняют анкету", - рассказала вице-спикер.

Стоит отметить, что согласно классификации Минздрава, граждане Кыргызской Республики, прибывшие из стран первой категории (куда входит и Германия), включая транзит, подлежат обсервации 14 дней в "специально отведенных местах". В данную категорию входят все граждане КР, владельцы ID-карт, общегражданского, служебного и дипломатических паспортов.