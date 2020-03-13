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Судью Первомайского суда, задержанную со взяткой, в тот же день отпустили

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- Оксана Гут
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Задержанную со взяткой судью Первомайского райсуда Бишкека Максат Орозбакову в тот же день отпустили. Информацию VB.KG подтвердили в Финансовой полиции.

Отмечается, что такое решение было принято согласно конституционного закона "О статусе судей КР".

Меж тем, пресс-служба ГСБЭП распространила видео задержания Максат Орозбаковой. Где отчетливо видно, что судья была задержана с поличным. Распространяется ли в этом случае на нее судейская неприкосновенность? Закон говорит - нет.

Однако, вопрос, по всей видимости, теперь в компетенции Генеральной прокуратуры КР.

Напомним, накануне 12 марта сотрудниками ГСБЭП при ПКР в результате проведённого комплекса следственно-оперативных мероприятий при получении взятки в размере 2 тысячи долларов США задержана судья Первомайского районного суда города Бишкек О.М.

В настоящее время ГСБЭП продолжается досудебное производство, а также устанавливается круг причастных лиц.

Для справки:

Конституционный закон "О статусе судей КР"

Статья 14. Неприкосновенность судьи

1. Судья обладает правом неприкосновенности и не может быть задержан и арестован, подвергнут обыску или личному досмотру, кроме случаев, когда он застигнут на месте совершения преступления. Судья, задержанный по подозрению в совершении преступления или по иному основанию либо принудительно доставленный в любой правоохранительный орган, если личность этого судьи не могла быть известна в момент задержания, после установления его личности подлежит немедленному освобождению.

Статья 30. Возбуждение уголовного дела в отношении судьи, порядок привлечения судьи к уголовной ответственности, к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке

1. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи принимается Генеральным прокурором Кыргызской Республики.

2. Привлечение судьи к уголовной ответственности допускается с согласия Дисциплинарной комиссии при Дисциплинарную комиссию при Совете судей по представлению Генерального прокурора.

Для получения согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности Генеральный прокурор вносит в Совет судей соответствующее представление, в котором указываются обстоятельства уголовного дела, статья уголовного закона, по которой судья обвиняется, просьба о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности (на привлечение в качестве обвиняемого).


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URL: https://www.vb.kg/386135
Теги:
задержание, судья, ГСБЭП, взятка, Кыргызстан, Арест
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