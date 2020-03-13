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Абылгазиев отменил командировки чиновников в страны, где выявлен COVID-19

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- Оксана Гут
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В связи с ограничениями, введенными в целях недопущения распространения коронавируса, отечественная экономика несет потери. Но здоровье населения для нас важнее. Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил на совещании по обсуждению работы двух Республиканских штабов, направленных на минимизацию влияния последствий от распространения коронавирусной инфекции.

"Мы принимаем необходимые меры по недопущению проникновения и распространения на территории Кыргызской Республики коронавирусной инфекции. Созданы два Республиканских штаба: по реализации мер, направленных на минимизацию влияния последствий от распространения коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию и по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Ужесточены проверки на контрольно-пропускных пунктах страны. Все граждане, прибывающие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, проходят 14-дневный карантин. Это специальные меры, принятые во всех странах", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, передает пресс-служба правительства КР.

Глава правительства, в связи со сложившейся ситуацией, подчеркнул необходимость акцентированного внимания на развитие бизнеса.

"Китайская Народная Республика является одним из основных наших торговых партнеров. Его доля в общем товарообороте составляет 26,4%. За 2019 год его доля в общем объеме импорта составила 35,4%. В основном, это сырьевая база для производства. Сейчас запасы сырья есть, но неизвестно, как скоро и каким путём могут возобновиться поставки. Здесь появляется возможность не просто выявить наши минусы, но и попытаться наладить с нуля своё производство", - сказал премьер-министр, добавив обращение к населению, - "Правительство предпринимает необходимые меры для защиты своего населения. Граждане должны с пониманием относиться к данным мерам и временными неудобствам. Необходимо поддержать политику государства по защите от коронавируса".

Кроме того, Мухаммедкалый Абылгазиев дал поручение отменить все заграничные командировки сотрудников аппарата правительства Кыргызской Республики, министерств и ведомств в страны, где есть риск заражения опасной инфекцией. Поездки за рубеж должны осуществляться только по важным для государства мероприятиям и только в страны с положительной эпидемиологической ситуацией.


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URL: https://www.vb.kg/386137
Теги:
бизнес, грипп, Китай, правительство, Кыргызстан, экономика, Мухаммедкалый Абылгазиев
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