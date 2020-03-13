Дизайнер Мира Керималиева советует быть собой и носить войлок

Весна - самое время начать новую, яркую, модную жизнь. Накануне главного женского праздника 8 Марта корреспондент "ВБ" встретилась с молодым неординарным дизайнером Мирой Керималиевой. На прошедшей недавно в Бишкеке Неделе моды Burana Fashion Week ее коллекция одежды заняла первое место в номинации "прет–а–порте". То есть кому, как не Мире, знать, что нынче в моде и как ей соответствовать. Дизайнер раскрыла нам свои секреты. Главное, оказывается, смелость.

"Микориза" - красивая и страшная

- Для меня мода - это не то, что диктует рынок или общественное мнение, - признается Мира Керималиева. - Модная вещь та, в которой ты чувствуешь себя удобно и уверенно. При этом очень важно показать собственную индивидуальность. Носить нужно не то, что носят все. Быть не как все, думать не как все - это для меня модно. Пусть сначала тебя не поймут. Возможно, даже посмотрят осуждающе.

Поверьте, Мира знает, о чем говорит. Так, например, идеи, воплощенные в ее первой модной коллекции под названием "Микориза", тоже сначала поняла и приняла лишь ее педагог в институте инновационных профессий КГУСТА Ирина Ильюшенко. Дело в том, что молодой дизайнер вдохновлялась... Чем бы вы думали? Тем, как выглядит грибковое заболевание корневых систем растений. Тогда, в 2013–м, Миру пленили комбинации цветов, их оттенков, различных фактур, которые оно рождает. Но преподаватели посчитали, что выбранная Керималиевой тема слишком специфична. А уж укутывать тело во что–то, что ассоциируется с грибковыми заболеваниями, это слишком!

Однако с этой необычной коллекцией Мира приняла участие в тогдашней осенней Неделе моды, завоевала Гран–при и получила возможность поехать на Fashion Week в Германию, где ее работу также высоко оценили. А на Burana Fashion Week - 2020, прошедшей в кыргызской столице в конце февраля, члены жюри и неравнодушная к миру моды публика увидели эту коллекцию в новом формате. И вновь награда - первое место!

Дизайн как образ жизни

Росла Мира в селе Бостери. Вопрос, кем стать в будущем, для нее никогда не стоял. Еще в детстве она твердо решила получить профессию дизайнера.

- Хотя я даже не понимала значения слова "дизайн", - вспоминает Мира. - Мне просто оно очень нравилось. Я любила рисовать, участвовала во всех творческих конкурсах, которые у нас проводились. На районных, областных олимпиадах занимала призовые места.

После школы девушка поступила в КГУСТА. Оказалась в числе первопроходцев - в институте инновационных профессий набрали пилотную группу будущих дизайнеров одежды. У теперешнего старшего преподавателя кафедры дизайна Ирины Ильюшенко, чьи подопечные регулярно радуют своими достижениями на подиумах мира, группа, в которой училась Мира Керималиева, тоже была первой. Своего преподавателя Мира называет второй мамой, говорит, что у них до сих пор сохраняются очень близкие и доверительные отношения.

Еще будучи студенткой, Мира устроилась в творческую студию "Букон" Айдай Асангуловой. Училась в университете и работала. А потом по ее рекомендации попала в большое кино. Кино занимает в жизни Керималиевой огромное место. Первым ее большим проектом стал фильм "Курай–Курай" режиссера Марьолейн Бунстра совместного производства Голландии и Кыргызстана. Мира была ассистентом художника по костюмам и отлично зарекомендовала себя.

Вскоре она освоила и премудрости профессии гримера. Больше всего ей нравился пластический грим. Миру приглашали на картины не только как художника по костюмам, но и как гримера. Причем среди фильмов, над которыми ей посчастливилось работать, много громких названий: "Под небесами" Дальмиры Тилепбергеновой, "Сутак" ("Небесное кочевье") и "Босоногий бегун" Мирлана Абдыкалыкова, "Кентавр" Актана Арым Кубата. Своим наставником в кино Керималиева считает художника Адиса Сейталиева, вместе они работали на трех фильмах, Мира была его ассистентом.

А еще как художник по костюмам, она принимала участие во Всемирных играх кочевников, в фестивалях "Кийиз Дуйно". Кстати, с общественным фондом "Кийиз Дуйно" одними фестивалями сотрудничество не ограничилось. Мира много ездила по регионам, участвовала в исследовательской работе, давала мастер–классы. Специалисты изучали виды традиционной кыргызской одежды: как в том или ином племени наматывали элечеки, как шили чапаны, какие носили аксессуары и так далее. Все это долгая, кропотливая, но очень интересная работа по сохранению богатого наследия.

- Дизайн для меня - очень обширное понятие, - говорит Мира. - Это не только создание модных современных коллекций, но и исследовательские поездки, работа реконструктора. Я свободный художник. Хочу - рисую, хочу - создаю новую коллекцию. Могу на 3–4 месяца уехать в киноэкспедицию или в исследовательскую командировку. Привязываться к одному месту не хочу. Вообще совмещать семью и творчество сложно. Я сейчас изучаю автобиографии европейских дизайнеров, все они, оказывается, не имели семьи, полностью отдавались творчеству. Я же вышла замуж, родила ребенка. Но творчество не отпускает, грызет изнутри.

Будь собой и... выбирай войлок!

Естественно, встретившись с дизайнером, чье видение красоты получило столь высокую оценку на последней Fashion Week, мы не могли упустить шанс и не поговорить о том, как в повседневной жизни быть модными и современными. Каких принципов в выборе одежды придерживается сама Мира? Что может порекомендовать, а от чего посоветует воздержаться?

Как мы уже сказали, Керималиева считает, что главное - смело заявить миру о себе. Конечно, надеть то, что носят все, проще. Но слепо повторять за другими, по меньшей мере, неразумно. Считающиеся сейчас модными у молодых девчонок брюки–кюлоты визуально укорачивают ноги. Кажущиеся же универсальными джинсы также следует подбирать с учетом особенностей фигуры. Тут будет иметь значение цвет, длина и ширина, посадка. При желании всегда можно подобрать то, что подчеркнет достоинства и скроет недостатки.

- У меня своя мода, - продолжает Мира. - Нужно иметь смелость надеть то, что другие не надевают. Вспомните певицу Каныкей. Когда она появилась такая эпатажная, многие начали ее осуждать. Говорили, что неправильно одевается, делает слишком яркий макияж. А потом поняли и оценили. У нас такой менталитет: новое люди не сразу принимают. Но твое мнение может стать для них важным, и они будут стараться одеваться, как ты. Я это на себе испытала. Когда пришла на "Кыргызфильм", все стали говорить: кто это? откуда? Киношники ведь одеваются просто: джинсы, рубашка, кроссовки. Я выбивалась из общей массы. Считаю, важно всем и всегда говорить, кто ты!

Мира агитирует носить войлок, как делает сама. Зимой она выбирает войлочные туники. Модные, красивые, эксклюзивные. Войлок держит тепло и дышит. Замечательный вариант современного применения традиционного натурального материала. Надеть их может любая девушка. Вообще практически все, что создает дизайнер Керималиева, подходит для повседневной жизни.

- Я замечаю, что в последние годы мода бывает очень странной, - рассуждает Мира. - Так, офисные работники с классическими брюками и рубашками могут надеть кроссовки. Сейчас даже если человек с классическим костюмом наденет традиционные национальные украшения, этого никто не заметит. Прослеживается тенденция сочетать, казалось бы, несочетаемое.

А еще Мира не приветствует, когда некоторые предметы национальной одежды пытаются носить иностранцы.

- Приезжие часто покупают то, что необычно, - говорит дизайнер. - Это ново, интересно. Желание увезти с собой кусочек страны, в которой ты побывал, естественно. Но люди не думают о том, идет им вещь или нет. В Европе они, скорее всего, не будут ее носить. Взять калпак. Для нас - это традиционный головной убор, а европейцу он не идет. А когда стилизованный калпак надевают, чтобы париться в бане, мне, честно говоря, бывает обидно.

2020 год для Миры Керималиевой начался с победы на престижном мероприятии. Но впереди много планов. Она уже нарисовала новую женскую коллекцию, которая будет сшита из натуральных тканей и войлока. Закончить работу дизайнер хочет до июня, а затем показать свое детище на конкурсе, куда получила приглашение. Думает она и о том, чтобы попробовать силы в создании мужских и детских коллекций.

Кстати

Что касается национальных украшений, они, по мнению дизайнера, отлично сочетаются с шарфами и кардиганами, похожими на кыргызские чапаны. Длинные, бесформенные, они сейчас в моде. Правда, многие не различают истинно традиционные архаичные украшения, в которых преобладает минимализм и каждый символ имеет свое значение, с украшениями, сделанными в стиле этно. Последние отличаются разнообразием узоров, кои зачастую берут даже с ширдаков.