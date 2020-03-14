Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстанцы примут участие в международной акции в память о Победе

226  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Высадить в России в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 27 миллионов деревьев – по количеству погибших в ней граждан СССР – с такой инициативой выступили в России общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Принять участие в этой акции ее организаторы пригласили и жителей других посстоветских стран.

По словам заместителя руководителя Россотрудничества Александра Радькова, в большинстве республик бывшего СССР уже поддержали такую инициативу. "Мы получаем большое количество звонков – люди интересуются подробностями акции, которая уже стала международным событием", - отмечает Радьков.

Создание этого "живого памятника" в России пройдет в период с 18 марта по 22 июня. Посадкой деревьев на 10 тысячах площадок займутся волонтеры и все желающие.

"Очень важно, что к нам присоединятся также неравнодушные граждане из других стран", – говорит председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. По ее словам, участие в акции могут принять до трех миллионов человек.

"Мы общались с нашими активистами за рубежом. Понятно, что высаживать какие-то сады, аллеи не всегда возможно, – продолжает Амельченкова. – Но у многих есть свой дом, свой сад. И посадить во дворе дерево в память о своем родном герое может каждый. Поэтому я уверена, что акция получит распространение не только в странах СНГ, но и в других государствах".

Как сообщается, к сегодняшнему дню площадки для акции уже выделены в Бишкеке, Тирасполе, Даугавпилсе, ряде других городов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386150
Теги:
ВОВ, Россия, День Победы, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  