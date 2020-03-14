Кыргызстанцы примут участие в международной акции в память о Победе

Высадить в России в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 27 миллионов деревьев – по количеству погибших в ней граждан СССР – с такой инициативой выступили в России общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Принять участие в этой акции ее организаторы пригласили и жителей других посстоветских стран.

По словам заместителя руководителя Россотрудничества Александра Радькова, в большинстве республик бывшего СССР уже поддержали такую инициативу. "Мы получаем большое количество звонков – люди интересуются подробностями акции, которая уже стала международным событием", - отмечает Радьков.

Создание этого "живого памятника" в России пройдет в период с 18 марта по 22 июня. Посадкой деревьев на 10 тысячах площадок займутся волонтеры и все желающие.

"Очень важно, что к нам присоединятся также неравнодушные граждане из других стран", – говорит председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. По ее словам, участие в акции могут принять до трех миллионов человек.

"Мы общались с нашими активистами за рубежом. Понятно, что высаживать какие-то сады, аллеи не всегда возможно, – продолжает Амельченкова. – Но у многих есть свой дом, свой сад. И посадить во дворе дерево в память о своем родном герое может каждый. Поэтому я уверена, что акция получит распространение не только в странах СНГ, но и в других государствах".

Как сообщается, к сегодняшнему дню площадки для акции уже выделены в Бишкеке, Тирасполе, Даугавпилсе, ряде других городов.