АБР выделил средства на модернизацию Уч-Курганской ГЭС

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития (проект "Модернизация Уч-Курганской ГЭС") и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития (проект "Модернизация Уч-Курганской ГЭС"), подписанных 1 ноября 2019 года в городе Бишкек".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 февраля 2020 года.

В соответствии с данным Законом, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Азиатский банк развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанных соглашений.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно: В рамках вышеуказанных соглашений Азиатский банк развития выделит Кыргызской Республике кредитные и грантовые средства в размере 100 млн долларов США, из которых 40 млн долларов США - в виде гранта и 60 млн долларов США - в виде льготного кредита, с процентной ставкой 1% в течение льготного периода и 1,5% по истечении льготного периода. Кредит предоставляется сроком на 32 года, включая льготный период - 8 лет.

По информации Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР на модернизацию Уч-Курганской ГЭС, согласно ТЭО, потребуется порядка 160 млн долларов США, которые главным образом будут направлены на замену электромеханического оборудования и гидроагрегатов, реконструкцию гидротехнических сооружений, очистку водохранилища ГЭС от заиления, а также на укрепление плотины Уч-Курганской ГЭС.

Предполагается, что для реализации проекта "Модернизация Уч-Курганской ГЭС" будут дополнительно привлечены кредитные средства Евразийского банка развития (из средств Евразийского фонда стабилизации и развития) в размере 45 млн долларов США. Со стороны Правительства КР предусматривается софинансирование в размере 15 млн долларов США в виде освобождения от налогов и сборов.

Реализация проекта "Модернизация Уч-Курганской ГЭС" позволит увеличить мощность станции на 20%, с нынешних 180 МВт до 216 МВт и обеспечит стабильную генерацию электроэнергии на ближайшие 35-40 лет.