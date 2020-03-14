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Афиша культурных мероприятий в Бишкеке

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В Мемориальном доме–музее Семена Чуйкова продолжает работу выставка декоративно– прикладного искусства, открытие которой было приурочено к Международному женскому дню 8 Марта.

В экспозиции вниманию бишкекчан представлены произведения как профессиональных художников, так и тех, для кого искусство является хобби. Здесь вы можете увидеть творения кыргызстанцев, выполненные в техниках батик, шерстяная акварель, вышивка крестом, текстильная аппликация, мокрое валяния, декупаж, бисероплетение, алмазная мозаика, папье–маше и других.

Выставка будет работать в течение месяца.

Приходите насладиться экспозицией с 9 до 17 часов. Перерыв на обед в музее с 12 до 13 часов. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Дом–музей находится на улице Чуйкова, 87 А.

В "Галерее М" продолжает работу персональная выставка Рината Ханафеева "Узелок солнца", открытая к Международному женскому дню. В экспозиции вниманию посетителей представлено более 80 работ. На написание этих произведений автора вдохновили представительницы прекрасного пола.

Выставку можно посетить до 21 марта.

Приходите с 10 до 18 часов в любой день недели, кроме воскресенья.

"Галерея М" расположена по адресу: улица Манаса, 40 (пересекает проспект Чуй).

В выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики - галерее "Дубовый парк" имени Семена Чуйкова - продолжает работу персональная выставка живописи Андрея Золотова "Семь цветов Солнца".

Экспозицию можно посетить до 18 марта.

Вход свободный.

Галерея "Дубовый парк" работает с 11 до 18 часов без перерыва. Выходной день - понедельник.

Приходите по адресу: улица Пушкина, 78 А.

В культурном центре "Асанбай" в воскресенье, 15 марта, состоится концерт афро–теноров и оперных див Ларисы Ахметовой и Ларисы Келль. В рамках мирового турне вниманию горожан будет представлено уникальное музыкальное шоу GUGULETHU. Прозвучат шедевры мировой оперы, отрывки из оперетт и мюзиклов, неаполитанские песни, русские народные песни, произведения из классики мирового кинематографа, африканские мотивы и афро–фьюжн.

Этот концерт должен был состояться неделей ранее в театре оперы и балета, но событие перенесли в центр "Асанбай". Все приобретенные ранее билеты действительны.

Начало в 18 часов 30 минут.

Культурный центр "Асанбай" находится по адресу: проспект Токомбаева, 21 А.

Напоминаем, что Министерством культуры, информации и туризма издан приказ "О временном запрете проведений культурно–массовых мероприятий". В связи с этим Кыргызский национальный театр оперы и балета закрылся до 31 марта, также отменили представления Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева и ТЮЗ имени Бакен Кыдыкеевой.


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Теги:
кино, театр, Бишкек
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