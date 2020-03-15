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Куда звонить при признаках болезни. Телефоны доверия врачей

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- ВБ
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Городское управление здравоохранения проводит ряд системных мероприятий в целях усиления борьбы и профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, напомнив, что в столице круглосуточно работают телефоны доверия в ЦСМ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Если вдруг вы чувствуете, что заболели, вы можете проконсультироваться с врачами ЦСМ города и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Наши дежурные медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь. Пожалуйста! Не занимайтесь самолечением.

Городское управление здравоохранения мэрии города Бишкек: 31-87-67;

ОЦСМ Ленинского района: 0990 888030;

ЦСМ № 2: 0990 888028;

ЦСМ № 11: 0990 888029;

ЦСМ № 12: 0990 888031;

ЦСМ № 13: 0990 888032;

ЦСМ № 17: 0990 888033;

ОЦСМ Октябрьского района: 0990 888036;

ЦСМ № 15: 0990 888015;

ЦСМ № 18: 0990 888035;

ЦСМ № 19: 0990 888019;

ОЦСМ Первомайского района: 0990888071;

ЦСМ № 7: 0990 888072;

ЦСМ № 14: 0990 888073;

ЦСМ № 16: 0990 888074;

ОЦСМ Свердловского района: 0701 103002;

ЦСМ № 4: 0701 103001;

ЦСМ № 8: 0701 103003;

ЦСМ № 9: 0701 103004;

ЦСМ № 10: 0701 103007.


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URL: https://www.vb.kg/386163
Теги:
телефон доверия, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан, врачи
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