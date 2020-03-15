Куда звонить при признаках болезни. Телефоны доверия врачей

Городское управление здравоохранения проводит ряд системных мероприятий в целях усиления борьбы и профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, напомнив, что в столице круглосуточно работают телефоны доверия в ЦСМ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Если вдруг вы чувствуете, что заболели, вы можете проконсультироваться с врачами ЦСМ города и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Наши дежурные медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь. Пожалуйста! Не занимайтесь самолечением.
Городское управление здравоохранения мэрии города Бишкек: 31-87-67;
ОЦСМ Ленинского района: 0990 888030;
ЦСМ № 2: 0990 888028;
ЦСМ № 11: 0990 888029;
ЦСМ № 12: 0990 888031;
ЦСМ № 13: 0990 888032;
ЦСМ № 17: 0990 888033;
ОЦСМ Октябрьского района: 0990 888036;
ЦСМ № 15: 0990 888015;
ЦСМ № 18: 0990 888035;
ЦСМ № 19: 0990 888019;
ОЦСМ Первомайского района: 0990888071;
ЦСМ № 7: 0990 888072;
ЦСМ № 14: 0990 888073;
ЦСМ № 16: 0990 888074;
ОЦСМ Свердловского района: 0701 103002;
ЦСМ № 4: 0701 103001;
ЦСМ № 8: 0701 103003;
ЦСМ № 9: 0701 103004;
ЦСМ № 10: 0701 103007.