Кыргызские курсанты померятся знаниями с коллегами из стран СНГ

Целый комплекс мероприятий в области военного образования пройдет в рамках СНГ в период с марта по июнь. Эти состязания организуются в соответствии с решением Совета министров обороны данных государств от 30 октября 2019 года.

Среди запланированных мероприятий, как сообщили в Министерстве обороны РФ, - VI Международная олимпиада среди курсантов военных вузов. "Эти интеллектуальные состязания на протяжении нескольких лет стали уже доброй традицией на пространстве государств СНГ. Олимпиада все более завоевывает авторитет универсальной научно-образовательной площадки молодых дарований, местом встречи товарищей по оружию, воплощением лучших традиций воинского братства армий государств Содружества.

Участники продемонстрируют глубокие знания, широкую эрудицию и отличные способности по математике, информатике, военной истории, иностранному языку и военно-профессиональной подготовке", - прокомментировали в МО РФ.

По условиям олимпиады в ее финале от каждого государства принимает участие только по одной команде, ставшей победительницей национального отборочного этапа. Это призвано, как подчеркивается, усилить конкурентную борьбу между вузами за право отстаивать честь своей страны на международном уровне.

"Важно, что в олимпиаде найдут воплощение современные технологии подготовки военных кадров, проверки уровня знаний и полученных практических навыков. Для участников состязаний будут подготовлены разнообразные культурно-познавательные программы, что позволит конкурсантам не только показать свои интеллектуальные и профессиональные способности, но и ознакомиться с историческими достопримечательностями стран СНГ, стать более близкими друг к другу и найти новых друзей", - продолжили в Министерстве обороны России.

По предложению его Главного управления кадров, также посоревнуются кадеты и суворовцы и воспитанники довузовских учебных заведений государств Содружества - по географии, физике и математике, на базе кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" (Москва) и Суворовское военное училище (Санкт - Петербург). Они также примут участие в международном Фестивале инновационных научных идей "Старт в науку", который состоится в мае в городе Анапа в военном инновационном технополисе "ЭРА" и в международных Кадетских играх (июнь, парк "Патриот" в Московской области).