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В Люксембурге машина влетела в газопровод

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- Виктория Гунгер
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В селе Люксембург Ысык-Атинского района автомашина вылетела с трассы и врезалась в расположенный поблизости газопровод. Очевидцем произошедшего стала корреспондент редакции VB.KG.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, газовой службы и правоохранительных органов.

В УОБДД Чуйской области сообщили, что водитель автомашины двигался в восточном направлении, когда совершил наезда на пешехода. Он пытался вырулить и машину откинуло в сторону.

- В итоге машина влетела в газопровод. Пешеход, к счастью, отделался легкими травмами. С водителем сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства произошедшего, - отметили VB.KG в УОБДД области.


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URL: https://www.vb.kg/386167
Теги:
ДТП, Кант, Чуйская область, ГУОБДД, МЧС
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