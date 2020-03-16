В Люксембурге машина влетела в газопровод

В селе Люксембург Ысык-Атинского района автомашина вылетела с трассы и врезалась в расположенный поблизости газопровод. Очевидцем произошедшего стала корреспондент редакции VB.KG.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, газовой службы и правоохранительных органов.

В УОБДД Чуйской области сообщили, что водитель автомашины двигался в восточном направлении, когда совершил наезда на пешехода. Он пытался вырулить и машину откинуло в сторону.

- В итоге машина влетела в газопровод. Пешеход, к счастью, отделался легкими травмами. С водителем сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства произошедшего, - отметили VB.KG в УОБДД области.