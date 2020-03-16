Девушка Джеймса Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Украинская актриса и модель Ольга Куриленко проходит лечение после получения положительного результата теста на коронавирус COVID-19. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Девушка написала, что неделю находится в изоляции.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз!", - написала актриса в своем аккаунте.

Ольга Куриленка сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия".

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила пандемию коронавирусной инфекции. По состоянию на 15 марта в мире заразились более 153 тысячи человек, 5735 пациентов погибли.

В Кыргызстане не зарегистрировано ни одного случая заражения.