Дорогие частоты, или Радиомолчание правительства

К 2025 году Китай, США, Япония и Южная Корея станут лидерами по проникновению пятого поколения связи, прогнозирует базирующаяся в Лондоне авторитетная GSMA Intelligence. Европа и Россия в этой гонке отстанут, ну а Кыргызстан, видимо, вовсе не будет участвовать в ней. Более того, если правительство республики будет и дальше так бездарно распоряжаться радиочастотами, то с качеством сотовой связи и мобильного Интернета возникнут большие проблемы.

Невидимый не значит ненужный

Радиочастоты используют как каналы передачи данных. Этот процесс чем–то схож с тем, как работают водопроводные трубы. Частота, как и труба, обладает пропускной способностью: за конкретную единицу времени через нее может пройти определенное количество информации.

Разница в том, что если увеличить напор воды, то трубу разорвет. С радиочастотой такого случиться не может - она не лопнет из–за "повышения напора данных". Зато, если вдруг информации через нее пойдет слишком много, то это непременно повлияет на качество связи. Оно снизится, и достаточно серьезно.

К слову, в последнее время складывается ощущение, что в Кыргызстане случилось нечто вроде "прорыва информационной трубы".

Дело в том, что мы привыкли пользоваться дешевым мобильным Интернетом, выросло и количество гаджетов, поддерживающих передачу данных. Смартфоны сейчас есть у всех - от мала до велика. Каждый пользователь выходит в социальные сети, пересылает картинки, голосовые сообщения, смотрит фильмы. От этого нагрузка на сеть растет, а мы ощущаем на себе небольшие, но неприятные сбои - то дозвониться невозможно, то сообщения не доходят, то Интернет "виснет".

Происходит это отчасти потому, что наше государство неумело распоряжается очень важным в эпоху всеобщей цифровизации активом - радиочастотами. В итоге страдают пользователи, компании теряют доходы, как и бюджет страны

Любопытно, что скандалы из–за неэффективные управления недрами в Кыргызстане - не редкость. Скорее, наоборот, в последние годы они стали чем–то вроде национальной фишки. То тут, то там на просторах нашей родины народ то и дело поднимает бучу из–за того, что инвестор чего–то там недодает в бюджет, не создает рабочие места, меняет своими действиями привычный для местных ландшафт или нарушает экологические нормы.

Другой же, не менее ценный, ресурс, который мог бы приносить стране почти такие же большие деньги, как и сдача месторождений в аренду для добычи полезных ископаемых, подобного внимания не привлекает. О радиочастотах нечасто высказываются и политики, и общественные деятели, и гражданские активисты. Может быть, подобное безразличие объясняется тем, что радиочастота - объект нематериальный. Ее ни пощупать, ни взвесить нельзя, а значит, рассуждать о потенциальных выгодах от ее использования технически непросто.

Впрочем, иногда случалось, что парламентарии ловили "частотную волну" и даже посвящали ей важное время. Например, в 2018 году вопрос легальности приобретения двух радиочастот одним из сотовых операторов республики подняла депутат ЖК Айнуру Алтыбаева. Ей показалось странным, что компания за одну из частот заплатила сотни миллионов сомов, а за вторую - всего тысячу сомов.

Позже выяснилось, что все вроде как законно, поскольку до конца 2017 года действовало законодательство, на основании которого все сотовые операторы приобретали частоты по 300–1000 сомов. И это даже не стоимость самой лицензии, а услуга по ее оформлению.

Кстати, здесь прослеживается очень четкая аналогия с тем, как наше государство распоряжалось таким ценным и важным ресурсом, как месторождения полезных ископаемых. Большинство из них были отданы инвесторам еще во времена первого президента КР за символические суммы.

И все–таки они ценные

На самом деле, когда говорят о радиочастотах и пользе от них для государственного бюджета, а значит, и для каждого из жителей КР в конечном счете, все очень даже конкретно. Частоты сегодня - один из самых дорогостоящих ресурсов, который со временем обещает стать еще более востребованным. Да, эти волны можно только измерить специальными приборами, но такая их особенность нисколько не умаляет их реальной ценности.

К примеру, в прошлом году Германия провела аукцион по продаже мобильных частот для строительства в стране высокоскоростной сети 5G. В итоге в середине июня стало известно, сколько государство за это получило. Операторы мобильной связи в Германии заплатили свыше 6,5 миллиарда евро за частоты нового мобильного стандарта! При этом, надо отметить, первый подобный крупный аукцион проходил в ФРГ еще в далеком 2000 году.

В нашей же стране изменения в законы, благодаря которым радиочастоты стали распределять через специально организованные аукционы, вступили в силу только в конце 2017 года. Последние торги состоялись в конце января и принесли государственному бюджету свыше 200 миллионов сомов.

Кроме того, владельцы частот платят за них на протяжении всего времени пользования. Помимо 0,9 процента с дохода компаний на развитие связи, они обязаны отчислять в бюджет ежеквартально за использование радиочастот, а также за выдачу частотных присвоений, за электромагнитные соединения, межведомственное согласование и прочее. Если не считать упомянутого отчисления 0,9 процента на развитие связи, то все три главных игрока рынка мобильной связи ежегодно платят более 50–100 миллионов сомов каждый в бюджет страны.

Как отмечают представители сотовых компаний, внедрение передовой практики распределения такого ограниченного и востребованного ресурса, как радиочастоты, в Кыргызстане идет не совсем гладко.

Сегодня юридический статус радиочастот такой же, как и у объектов растительного и животного мира. Закон "О лицензионно–разрешительной системе в КР" относит их к ограниченным государственным ресурсам, которые считаются невосполнимыми, имеют конкретные характеристики, измеряются в количественном и денежном выражении. Так вот, одна из странностей процесса управления радиочастотами заключается в том, что частоты радиодиапазона не внесены в реестр государственной собственности КР.

И очень зря. Существует вполне конкретное конечное число частот, право на использование которых можно очень выгодно продать. Главное - не прогадать с условиями сделки, выбрать самого щедрого покупателя и пополнить государственную казну деньгами буквально из воздуха.

Причем это весьма внушительные суммы: поступления от аукционов по радиочастотам могут исчисляться сотнями миллионов сомов, которые, несомненно, пригодятся Министерству финансов, из года в год закладывающему бюджет с огромным дефицитом.