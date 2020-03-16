В Узбекистане выявили уже четыре случая заражения COVID-19

Узбекистан с сегодняшнего дня, 16 марта, временно закрывает авиа- и автодорожное сообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщают узбекистанские СМИ со ссылкой на премьер-министра РУз Абдуллу Арипова.

Кроме того, с 16 марта ушли на каникулы студенты вузов, школьники и воспитанники дошкольных образовательных организаций. Также отменены массовые мероприятия.

За выходные в Узбекистане выявили еще три случая заражения COVID-19, так общее число заразившихся в стране выросло до четырех. Первый пациентом стала узбекистанка, прилетевшая из Франции.