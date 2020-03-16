Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Узбекистане выявили уже четыре случая заражения COVID-19

233  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Узбекистан с сегодняшнего дня, 16 марта, временно закрывает авиа- и автодорожное сообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщают узбекистанские СМИ со ссылкой на премьер-министра РУз Абдуллу Арипова.

Кроме того, с 16 марта ушли на каникулы студенты вузов, школьники и воспитанники дошкольных образовательных организаций. Также отменены массовые мероприятия.

За выходные в Узбекистане выявили еще три случая заражения COVID-19, так общее число заразившихся в стране выросло до четырех. Первый пациентом стала узбекистанка, прилетевшая из Франции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386172
Теги:
грипп, Узбекистан, эпидемия, больница, Узбекистан закрыл границу
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  