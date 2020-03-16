МВД: За сутки зарегистрировано 15 фактов распространения ложной информации

Сотрудники милиции проводят мероприятия по установлению личности тех граждан, которые распространяют ложную информацию. Так, за сутки по всей республики зарегистрировано 15 подобных фактов, один из них в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Сотрудниками ОВД Первомайского района г. Бишкек установлена личность женщины, которая распространила через Instagram ложную информацию, что "короновирус пришел и в Кыргызстан, просто не разглашается, чтобы не было паники". Ею оказалась 27-летняя жительница село Беловодское Московского района Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное разбирательство по признакам преступлениям предусмотренной статьи 344

(Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Кыргызской Республики.

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики настоятельно рекомендует воздержаться от распространения недостоверной информации и не поддаваться панике.

В ведомстве напомнили, что официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 344 УК КР.

Также МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения о совершении преступлений в социальных сетях и Интернете, сообщать о возможных фактах в органы внутренних дел Кыргызской Республики по телефону – 102.

Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает граждан от уголовной ответственности.