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МВД: За сутки зарегистрировано 15 фактов распространения ложной информации

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- Оксана Гут
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Сотрудники милиции проводят мероприятия по установлению личности тех граждан, которые распространяют ложную информацию. Так, за сутки по всей республики зарегистрировано 15 подобных фактов, один из них в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Сотрудниками ОВД Первомайского района г. Бишкек установлена личность женщины, которая распространила через Instagram ложную информацию, что "короновирус пришел и в Кыргызстан, просто не разглашается, чтобы не было паники". Ею оказалась 27-летняя жительница село Беловодское Московского района Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное разбирательство по признакам преступлениям предусмотренной статьи 344

(Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Кыргызской Республики.

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики настоятельно рекомендует воздержаться от распространения недостоверной информации и не поддаваться панике.

В ведомстве напомнили, что официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 344 УК КР.

Также МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения о совершении преступлений в социальных сетях и Интернете, сообщать о возможных фактах в органы внутренних дел Кыргызской Республики по телефону – 102.

Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает граждан от уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/386174
Теги:
грипп, уголовная ответственность, Кыргызстан, МВД
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