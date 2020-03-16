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Россиянка удивилась самодисциплине китайцев в борьбе с эпидемией

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- Бакыт Басарбек
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Россиянка Мария Бритал, которая проживает в Китае, описала на своей странице в соцсети, как поднебесная пережила эпидемию. При этом, ее поразило как жители КНР победили болезнь. (Орфография и пунктуация автора сохранены):

"Как человек, переживший вспышку короновируса в Китае, и до сих пор тут живущего, я созрела для того, чтобы написать тут небольшой пост про то, как пережить короновирус и мировую истерию по поводу оного.

Да и сразу хочу сказать, что у нас на Хайнане сейчас одно из самых безопасных мест в мире. Вот во всех отношениях. Да и Китай оживает и начинает жить обычной жизнью. (И это при том, что все меры предосторожности до сих пор сохраняются везде).

А теперь по порядку. И как Китай справился с этой заразой: Во всем Китае сразу (практически через неделю) был введён режим ЧС; Были закрыты все школы, универы, производства, кинотеатры, рестораны, торговые центры, такси, вообщем все массовые места. Работали только продуктовые магазины и аптеки.

Транспортное сообщение между городами для населения было прервано. При малейшем подозрении на вирус - в больницу, до окончательного диагноза. Общественный транспорт ходил, но в ограниченом количестве.

Все люди! Да-Да все 1.5 млрд. человек (за исключением медработникав и тех, кто ну просто необходим был на рабочих местах) были посажены на карантин по домам (и пустые улицы в городах - это не потому что все вымерли от болезни, а все дома просто сидели) то есть: выйти из дома мог только один член семьи 1 раз в 2-3 дня в магазин за продуктами. При этом, если ты выходишь из дома, то у тебя человек,отвечающий за этот дом меряет температуру при выходе из дома и входе обратно и записывает кто и куда пошёл. В магазинах и любых общественных местах также измеряют температуру.

И да! Поразительная, для нас русских, самодисциплина всего Китая. Я была поражена в очередной раз. Маленькое отклонение: в магазинах все было. Ну... вот честно, положа руку на сердце, в самом начале всей этой эпидемии может первую неделю были перебои с продуктами в магазине, но потом все наладилось. А самое главное цены вот как были, так и остались. "Под страхом смертной казни". Да ещё и с масками целый месяц была полная жопа. Их просто не было нигде в продаже. Это понятно. Все шло в Ухань. Но! при этом раз в несколько дней маски выдавались всем по нескольку штук в руки.

И за неполный месяц были перепрофилированны и созданы с нуля несколько производств масок и других медицинских вещей. Проблема была решена за пару недель.

На улицу и в общественных местах можно было выходить только в маске. Да! Все вот прям в унисон говорят: маски - это все фигня. Они ни от чего не помогают. Типа в масках должны ходить только больные... А типа то,что больной человек должен дома сидеть - а не по улице ходить?!? А вот все и не так. Помогают. Да ещё как. И вот миллиард НЕ заболевших в Китае - это прямое подтверждение.

Так что первое: Это - маска везде в общественном месте. Перчатки. Плюс очки. Да хоть солнцезащитные. Да-да, именно они. Лучше всего те, что прилегают плотно к лицу.

Второе: как нас в детстве учили - мойте руки и лицо после любого посещения улицы. И не лезьте на улице своими руками себе в лицо и глаза!!! Тут в Китае, кстати, в любом месте общественном сейчас стоит флакон с обеззараживающей жидкостью.

Третье: по возможности ограничить любое посещение мест, где много народа.

Четвёртое: поддерживаем иммунитет. Побольше чеснока, имбиря, лимона и всякие вкусных лекарственных растений. Витамины обязательны, как сказала моя дочь. (Мы вот за месяц чеснока пару кг. точно съели) Ну и самогоном домашним запили))

Пятое - не дай Бог вы заболели, с признаками вируса (сухой кашель и температура). Никакого самолечения. Сразу звоним доктору.

Понятно, что если у вас банальное ОРЗ - сидим дома и лечимся, не подвергая свой организм стрессу дополнительному.

Шестое - вирусу больше всего подвержены пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Так что оберегаем своих близких и при возможности пусть они сидят пока дома. Да и не только они. Чем меньше вы будете находится на людях, тем лучше для вас.

Ну самое главное - это не спускать сейчас все на русское авось и наше бесстрашие. Типа: и так сойдёт, как говорилось в старом добром мультике.

Так что от вашей самодисциплины и как бы пафосно это не звучало - гражданской ответственности зависит сейчас очень много. Никакой добрый дяденька в виде государства не придёт Вас спасать.

Так что: поддерживаем иммунитет, моем руки и лицо, не паникуем и носим маски. И при малейшем подозрении на вирус - звоним врачу".


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URL: https://www.vb.kg/386175
Теги:
борьба, Китай, эпидемия
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