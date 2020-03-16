Кыргызстан поддержал новые интеграционные инициативы в СНГ

Ряд важных вопросов, направленных на укрепление и развитие интеграции в СНГ, рассмотрен на очередном, уже 85-м по счету заседании Экономического совета Содружества. Оно состоялось в Москве с участием делегаций десяти стран СНГ.

От Кыргызстана в заседании участвовали полномочный представитель КР в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Айгуль Рыскулова, заместитель заведующего отделом международного сотрудничества аппарата правительства КР Медер Утебаев и третий секретарь посольства КР в РФ Рустам Маметов.

Экономический совет поддержали инициативу Узбекистана, председательствующего сейчас в СНГ, о внесении проекта Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года на рассмотрение очередного заседания Совета глав правительств СНГ. И в первоочередном порядке обсудил и принял проект приоритетных направлений сотрудничества в сфере транспорта, а также план мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической политики на 2020-2023 годы.

Кроме того, рассмотрены план мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в СНГ, каковым объявлен 2021-й, вопросы придания статуса центров коммерциализации инноваций государств-участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества, присуждения премии СНГ за 2019 год за достижения в области качества продукции и услуг.

В транспортной сфере предусмотрено расширение партнерства по таким направлениям, как формирование сети международных транспортных коридоров, повышение эффективности тарифной политики, развитие железнодорожного транспорта, организация воздушного движения, создание условий для эффективного развития авиационных перевозок, повышение уровня взаимодействия между видами транспорта, защита окружающей среды от его негативного воздействия, обеспечение транспортной безопасности, цифровизация отрасли, сотрудничество в области транспортного образования и повышение профессиональной компетентности на рынке транспортных услуг.

В области социальной и демографической политики определен комплекс дальнейших мероприятий, в том числе совершенствование договорно-правовой базы, разработка Трудового кодекса, обеспечение соцподдержки нуждающихся граждан, охрана здоровья семьи, матери и ребенка, регулирование миграционных процессов и много другое.

Все документы, представленные на рассмотрение Экономического совета и разработанные с участием всех стран СНГ, подписаны также, в числе других, и делегацией Кыргызстана. Некоторые из утвержденных сторонами вопросов теперь предусматривается включить в повестку дня очередного заседания глав правительств стран СНГ, которое запланировано на 29 мая в Ташкенте.

Подводя итоги заседания Экономического совета, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев высоко оценил перспективы интеграции в рамках Содружества. И подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся проблемы, подчас различные подходы стран-партнеров к тем иным вопросам удается вырабатывать согласованные позиции и принимать нужные решения во благо народов этих государств и их экономик.

Очередное, 86-е заседание Экономического совета СНГ пройдет 19 июня 2020 года в Москве на Выставке достижений народного хозяйства в одном из национальных павильонов.