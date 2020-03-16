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Дефицита не будет. Товары через границу с Казахстаном будут пропускать

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- Екатерина Улитина
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Режим Чрезвычайной ситуации и закрытая в связи с этим граница не отразится на импорте и экспорте товаров. Об этом сегодня. 16 марта, во время брифинга заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он отметил, что накануне Казахстан закрыл границы в связи с зафиксированными случаями заражения короновирусной инфекцией.

- Сегодня главная наша цель защитить население от коронавируса. Мы будем держать усиленный контроль на границе. В связи с тем, что Казахстан и Узбекистан ввели ЧС, вводятся ограничения по передвижению через границу всеми видами транспорта. У меня состоялось два телефонных разговора с премьер-министром Казахстана. Он заверил меня, что ограничений для бизнеса по импорту и экспорта товаров не будет, сказал глава правительства.

Отметим, в связи с ситуацией в Казахстане многие граждане сочли, что продукты из Казахстана, России и других стран не будут поступать в Кыргызстан. Это спровоцировало повышенный спрос на продукты первой необходимости и повышение их стоимости. В связи с этим правительство ввело госрегулирование цен на 11 продуктов питания.

В Казахстане зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


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URL: https://www.vb.kg/386185
Теги:
граница, Казахстан, правительство, экспорт, импорт, эпидемия, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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