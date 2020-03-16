Тухватшин: Когда читаешь данные самодеятельных экологов, становится смешно

Доктор медицинских наук, профессор Рустам Тухватшин убежден, что в последние два года нагнетается ситуация вокруг экологического состояния воздуха в Бишкеке. По его словам, различные общественные организации устанавливают приборы по определению содержания в воздухе химико– токсических и пылевых частиц и, при этом, результаты наблюдений очень сильно разнятся, в том числе и потому, что приборы в большинстве случаев не прошли сертификацию. А стало быть, их показания вряд ли можно назвать достоверными.

- Негативная информация, не всегда точная и проверенная, публикуется на так называемом экологическом сайте и способствует развитию у населения ятрогенных заболеваний, толкает их на митинги и так далее. Например, одна из бишкекчанок пишет на нем: "У меня вчера был сильный кашель, весь вечер я задыхалась от смога в городе". И тут же требования: сделать воздух в Бишкеке чище. И таких примеров сотни. У одних заболело сердце, у других - желудок, и все связывают свое недомогание с грязным воздухом, но вовсе не обязательно, что именно он является причиной болезни.

С профессором Шаршеновым мы начали заниматься проблемой экологии воздуха Бишкека еще в 2000 году. За эти годы написали ряд научных работ, монографий, в которых подробно описали причины климато–экологического загрязнения воздуха в Бишкеке и, главное - разработали схемы профилактики некоторых заболеваний. Все эти годы моими учениками эта проблема продолжает разрабатываться. Также мы задумались над проблемой снижения экологического прессинга, основные результаты наших научных доводов мы опубликовали совместно со своими коллегами из Казахского национального медицинского университета.

Чтобы разобраться в вопросах экологии и наметить пути их решения, нам понадобилось почти 20 лет. Поэтому, когда читаешь данные самодеятельных исследователей–экологов, становится немного смешно и в то же время обидно за бишкекчан, которые получают недостоверную информацию, причем всегда с обвинительным уклоном, - сказал он.

Качество воздуха в Бишкеке, продолжил собеседник редакции, определяется не только работой ТЭЦ, но и огромным количеством транспорта, частными хозяйствами, сжигающими уголь и синтетику при печном отоплении домов, а также географическими условиями, в которых мы живем. В частности, сюда относятся климатические факторы, такие как температура воздуха, парциальное давление водяных паров, относительная влажность воздуха, высота и рельеф местности.

- Безусловно, качество воздуха в столице надо улучшать. Если сравнивать его по таким показателям, как содержание пыли в воздухе, диоксида серы, оксида азота, аммиака, оксида углерода, формальдегида, то за последние 20 лет эти показатели имеют лишь небольшую тенденцию к росту.

Мы проследили содержание всех этих веществ в воздухе посезонно. Оказалось, что концентрация некоторых веществ возрастала в летнее время, некоторых - осенью, а большая часть зимой. Это свидетельствует и о роли метеорологических факторов, способствующих не только загрязнению воздуха Бишкека, но и к самоочищению. В некоторые дни концентрация токсических веществ может оказаться минимальной, несмотря на работу ТЭЦ и транспорт, и наоборот. Поэтому желательно повторить наши исследования и сравнить их с данными предыдущих лет в связи с изменившимися условиями роста температуры окружающей среды в рамках глобального потепления с учетом, что в 2000–е годы не было такого большого количества транспорта.

По некоторым нашим исследованиям были приняты конкретные решения, например, по электромагнитному загрязнению города. Была создана депутатская комиссия, которая подтвердила опасное для здоровья излучение антенн частных теле– и радиопередатчиков. После принятия Закона "О связи" они были выведены за черту Бишкека.

Как ученые, глубоко исследующие проблему, мы на протяжении многих лет, в том числе в СМИ, озвучивали следующие предложения по улучшению экологии воздуха в столице.

С учетом динамики глобального потепления необходимо прекратить посадку деревьев, требующих постоянного полива (сосны, ели и др.), а высаживать эндемические сорта, приспособленные к нашему климату (тополя, карагач) или уже интродуцированные нашими учеными. Иначе прекращение даже месячного полива в летнее время в перспективе приведет к гибели всех деревьев в городе, который может превратиться в пустыню. А это возможно, судя по тому, насколько ежегодно повышается температура воздуха в летнее время и город испытывает недостаток поливной воды.

Ни в коем случае нельзя в приказном порядке запрещать эксплуатацию машин без катализаторов и с многолетним сроком использования. Они должны исчезнуть в результате введения пропорционального налога - в зависимости от степени выброса основных загрязняющих веществ, что заставит владельцев этих авто или избавиться от них, или заменить двигатель. Это связано с тем, что в некоторых случаях у новых и старых машин в зависимости от интенсивности эксплуатации количество выбросов загрязняющих веществ может оказаться одинаковым. Уменьшить же количество транспорта в городе на сегодняшний день невозможно, никто из нас не откажется от своего автомобиля, напротив, число машин с каждым годом будет расти, - отметил профессор.

Также Тухватшин не оставил без внимания и саму ТЭЦ Бишкека, которая, по его словам, была и остается мощным источником загрязнения воздуха.

- В дни, когда ветер дует с востока на запад, четко видно, как дым из труб опускается в районе филармонии и далее рассеивается по всему городу. Известно, что ТЭЦ за сутки сжигает более 2,7 тысячи тонн угля, который содержит такие тяжелые элементы, как никель, кобальт, уран, и другие. Но ее сотрудники уверяют, что дым очищается фильтрами. Однако нам показывают результаты только по отдельным параметрам выбросов.

Более полное интервью специалиста и его советы по очищению воздуха в столице можно будет прослушать в репортаже VB.KG: