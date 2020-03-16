Затор на КПП "Кен-Булун". В очереди около 40 фур (видео)

В минувшие выходные на КПП "Кен-Булун-автодорожный" наблюдался небольшой затор из большегрузов. В очереди на проезд границы ожидали около 30-40 автомашин. Этому стало очевидцем издание VB.KG.

Как пояснили редакции в Погранслужбе, пробка носила временный характер.

- Фуры проезжают в штатном режиме. Но бывают моменты, когда машины скапливаются близ контрольно-пропускного пункта в ожидании проверки. Это носит ни систематический, а волнообразный характер. В отдельные часы машин у КПП нет вовсе, - подчеркнули в ГПС КР.

Стоит напомнить, что сегодня на брифинге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что ограничения движения для бизнеса через границы не будет, как и препятствий для поставки экспорта-импорта через сопредельную республику.