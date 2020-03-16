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Блокаднику Матюшинскому требуется помощь. Он кричит от боли

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- Светлана Лаптева
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95-летнему блокаднику Аркадию Матюшинскому срочно нужна медицинская помощь. Об этом редакции VB.KG сообщил заместитель руководителя Кыргызского общества блокадников Марат Кутанов.

По его словам, пожилой человек содрал болячку, рана загнивает, что вызывает у него сильные боли.

- Мы обращались в Минздрав, после чего из ЦСМ приходили пару раз, но потом оставили все на родных, но они не справляются! Почему ветеран должен терпеть такую боль? Можно же найти какое-то решение, - говорит Марат Асанбекович.

Он также отметил, что говоря о 75-летии Победы, надо в первую очередь все внимание уделить уходу за пожилыми людьми, ведь они почти все лежачие. И им нужен уход, и медицинская помощь.


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URL: https://www.vb.kg/386193
Теги:
ветераны, Бишкек, Кыргызстан, больница
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