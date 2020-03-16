Миллионный грант ЮСАИД выиграла неизвестная организация - НПО

Ряд известных неправительственных организаций выразили недовольство решением ЮСАИД в Кыргызстане в связи с тем, что грант на миллион сомов получила неизвестная общественная организация "Общее дело". В связи с этим неправительственные организации сделали заявление.

"К сожалению, именно из-за таких непрозрачных и предвзятых решений со стороны международных организаций идет "очернение" НПО со стороны общественности как "грантоедов", но хуже того, что благодаря подобным действиям инициируются законопроекты со стороны депутатов ЖК КР по принятию поправок в законодательство, ухудшающие положение НПО. Отмечаем, что подобные законопроекты инициировались уже не в первый раз и направлены на необходимость дополнительного контроля за деятельностью организаций, продвигающих принципы прозрачности и открытости государственных органов", - говорится в заявлении организаций.

Напомним, в январе редакция VB.KG писала о предстоящем конкурсе на грант для мониторинга проходящих в Кыргызстане выборов.

"Несмотря на то, что конкурс был объявлен ЮСАИД Алматы (именно поэтому многие НПО подавали на данный конкурс и рассчитывали на объективность при отборе, так как уже давно разочаровались в некоторых сотрудниках ЮСАИД в Бишкеке) пришли к выводу, что решение при отборе все же осуществлялось в Бишкеке. Поданные нами запросы на детальную оценку при отборе не убедили нас в беспристрастности этой оценки, хотя стоит отметить, что с некоторыми из них мы бы согласились. Более того, недоверие к конкурсу осталось в виду того, что 5 марта 2020 года, когда многие организации только получили официальный ответ об отклонении их заявок, в эти же дни на сайтах по найму сотрудников полным ходом шел рекрутинг специалистов "Победителя". Местные, давно несменяемые сотрудники международных организаций открывают свои НПО и пропускают их через формальные процедуры конкурса, лоббируя их, чем и порождают недоверие к деятельности как НПО, так и международных организаций в Кыргызстане.

Мы также обеспокоены тем, что бюджеты проектов необоснованно укрупняются донорами, а также реализуются непосредственно международными НПО, которые рекрутируют местных консультантов самостоятельно, подменяя роль местных НПО, не давая возможности институционального роста неправительственного сектора. Таким образом решение ЮСАИД о выделении миллионного гранта, не имеющей опыта НПО, резко снизит доверие к независимому мониторингу предстоящих выборов, поскольку без компетентного, правозащитного, неправительственного подхода (для которого необходим опыт участия в подобных мероприятиях) невозможно проведение мониторинга избирательного процесса, публичного апеллирования и участия в избирательных спорах.

В связи с вышеобозначенным, требуем публичного заявления и разъяснения решения ЮСАИД и предоставления четких разъяснений критериев отбора организации "Общее дело" для мониторинга выборов в Кыргызстане"

НПО, подписавшие заявление:

ОЮЛ "Ассоциация Таза Шайлоо"

ОФ "Гражданская платформа"

ОФ "Эгль"

ОО "Женская демократическая сеть"

ОО "Центр общественных технологи"

ОО "Мутакалим"

ОО "Журналисты"