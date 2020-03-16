ПКР: Отправлять ребёнка в детский сад или нет должны решать сами родители

В правительстве КР состоялось очередное заседание Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Представитель министерства образования и науки КР напомнил, что в соответствии с решением Совета безопасности страны с 16 марта по 8 апреля в Кыргызстане ввели преждевременные каникулы для учащихся общеобразовательных школ и студентов высших учебных заведений. По его словам, от гражданского общества поступили вопросы, почему данное решение не распространяется на детские сады.

Члены Республиканского штаба отметили, что необходимо создать условия работающим родителям, которым некому оставлять своих детей, некому за ними присматривать. По этой причине детские сады будут работать.

"Сколько бы детей ни пришло, детские сады должны быть в состоянии их принять и оказать соответствующие услуги. Отправлять ребёнка в детский сад или не отправлять, должны решать сами родители. При этом в садиках нужно строго соблюдать рекомендации министерства здравоохранения и обеспечить соответствующую дезинфекционную работу", - передает заявление штаба пресс-служба правительства КР.

Члены Республиканского штаба призвали родителей следить за тем, чтобы дети не посещали места массового скопления людей, игровые площадки в торгово-развлекательных центрах, компьютерные клубы, кинотеатры. В период карантина рекомендуется находиться дома.

В ходе заседания родителей также призвали объяснять детям о правилах личной гигиены, правилах по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе о коронавирусе.