Ясновидящая: В Кыргызстане грядут перемены и как раньше жить не получится

В целом 2020 год будет сложным для кыргызстанцев. Все накопившаяся наша безответственность и попустительство за эти годы дадут о себе знать. Рано или поздно это должно было случиться, так как время пришло уже что-то менять. Об этом редакции VB.KG заявила ясновидящая Света Тойгонбаева.

- В 2020 году может произойти множество неожиданных вещей для людей и поэтому я в первую очередь рекомендовала бы больше молиться и приносить жертвоприношений. Это касается и президента. Ему бы я посоветовала, как лидеру народа уделить внимание святым местам Кыргызстана, хотя бы в плане ремонта. Также я советовала бы ему со своим аппаратом переехать ближе к южной магистрали. У самого Белого дома уже энергетика нехорошая.

Что касается неприятностей, то начнем по порядку. К Кыргызстану идет какая-то болезнь, возможно, это как раз и коронавирус. Этой болезнью, как я ранее говорила, заболеют 3 людей. Но так как год будет сложным, то помимо этого будут множество инфарктов и инсультов. Поэтому людям нужно быть психологически готовым ко всему.

В апреле во время выборов могут возобновиться митинги в стране и организаторов не остановят никакие запреты. В правительстве должны иметь в виду, что одними запретами проблему не решишь. У народа не осталось доверия к власти и поэтому время пришло самой власти об этом задуматься. Нужны перемены, как раньше жить уже не получится. В свою очередь людям я советую на этот раз более внимательно и ответственно выбирать депутатов.

Со стороны криминала также могут начаться более активные действия.

Доллар будет расти и, хотя говорят, что этого не будет, но цена на него все равно будет подниматься.

Скажите на местных выборах лидируют четыре партии: Онугуу, Мекеним Кыргызстан, Биримдик и Кыргызстан. Каковы их шансы на предстоящих парламентских выборах?

У "Онугуу" и "Мекеним Кыргызстан" шансы есть, у них дорога открыта. У партии "Биримдик" много противников, я вижу, что против нее плетутся много заговоров. У партии "Кыргызстан" также неплохие шансы.

Можете сказать на счет премьер-министра Абылгазиева?

- У Абылгазиева нет намерения покинуть свой пост, но народ может вынудить его к этому. В целом у него есть намерение показать себя, сделать что-то хорошее, но в обществе мало его кто поддерживает. Он уйдет со своего поста в апреле или мае.

На его место я вижу три кандидата. Один из них, возможно, Канатбек Исаев. Также я вижу молодого, который рядом с президентом работает.