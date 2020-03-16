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Библиотека им. К. Баялинова открыла онлайн обслуживание на время карантина

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- Оксана Гут
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Студенты и школьники могут запросить книги в столичной библиотеке не выходя из дома.

Республиканская библиотека для детей и юношества им. К. Баялинова открывает новую услугу – онлайн–обслуживание на время каникул. Об этом сообщает на официальной странице библиотеки в Facebook.

Вы можете послать заявку-запрос на электронную почту bayalinovkaonline@gmail.com на литературу, имеющуюся в фондах библиотеки.

"Запрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке. Большая просьба, запросы высылать более детальными для оперативного исполнения. Ни одна заявка не будет оставлена без внимания. Добро пожаловать в Баялинова-онлайн", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/386200
Теги:
библиотека, школа, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан
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