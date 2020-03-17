Критика электромобилей

Генеральный директор PSA и будущий глава FCA заявил, что электромобили непривлекательны: их покупают только "зеленые аддикты".

У PSA (peugeot citroen) есть электромобили, в разработку которых вкладывались немалые деньги, но Карлос Таварес, генеральный директор компании и, возможно, будущий руководитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) после слияния, разочарован в современных электрических транспортных средствах.

Как стало известно, Таварес сказал, что нынешние электромобили непривлекательны для автомобилистов и покупают их только "зеленые аддикты". (Аддикт - человек, ощущающий навязчивую потребность в определенной деятельности или вещах, что выражается, кроме всего прочего, в виде таких явлений, как лекарственная зависимость или наркомания.) В результате рынок электромобилей ограничен, а прагматики не заинтересованы в подобных машинах.

Таварес предполагает, что для этого есть ряд причин, в том числе неразвитая инфраструктура зарядных станций, относительно малые пробеги между зарядками и вопрос цены на аккумуляторы в долгосрочной перспективе.

Последний вопрос оказался наиболее острым после того, как IONITY ввела новую схему ценообразования с 31 января 2020 года. Данная компания, являющаяся совместным предприятием BMW, Mercedes–Benz, Ford и Volkswagen Group, перешла на систему ценообразования в киловатт–часах, что подверглось критике из–за роста цен на 500%. Таварес отметил, что спрос на электромобили обычно падает при сокращении субсидий. Это наблюдалось во многих странах, включая Китай, где спрос на электрические транспортные средства резко упал при небольшом сокращении субсидий.

Но, несмотря на трудности, PSA не собирается отказываться от электромобилей. Вместо этого автопроизводитель сосредоточился на задаче сделать электромобили доступными благодаря универсальной платформе для всех н

Автор: Леонид Владимиров