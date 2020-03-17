Россия запретила въезд иностранным гражданам

Правительство РФ запретило въезд в страну иностранцам и лицам без российского гражданства. Это запрет будет действовать в период с 18 марта по 1 мая, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Как сообщается, ограничения не будут касаться сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в России, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Также разрешен въезд для членов официальных делегаций и лиц, которые имеют дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника. Ограничения не затронут и людей, постоянно проживающих на территории России, а также следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в результате телефонных разговоров главы правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министрами ряда государств (в том числе Кыргызстана).

Подчеркивается, что соответствующие меры приняты в связи с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения на фоне ситуации с коронавирусом. Главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, которые связаны с угрозой дальнейшего распространения инфекции COVID-19.

Кроме того, по той же причине Российские железные дороги с 17 марта прекращают курсирование международных поездов между Россией и Казахстаном. Напомним, что именно через казахстанскую территорию следуют составы и из Бишкека в ряд городов РФ.

В российских СМИ сообщается, что власти страны также рассматривают возможность ограничения выезда россиян за рубеж.

Тем временем, в Москве введены новые ограничения в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года.

С 17 марта режим свободного посещения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы. С 21 марта до 12 апреля 2020 года государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Кроме того, теперь самоизолироваться на 14 дней должны граждане, которые прибыли из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Беларуси и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающие с ними лица.