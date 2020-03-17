В новый парк по новой дороге. Бишкек ожидает строительный бум

В текущем году чиновники обещают обновить и построить заново ряд школ и детских садов, тротуаров и велодорожек, парков и, конечно же, провести ремонт столичных магистралей. Причем последние будут приводиться в порядок как за счет средств городского бюджета, так и на грант, предоставленный Китаем.

Школы и скверы

Начнем с самого главного - школьных и дошкольных учреждений. Как известно, их в столице не хватает, несмотря на все усилия властей по строительству новых. Поэтому на действующие идет повышенная нагрузка, что ускоряет износ как самих зданий, так и коммуникаций и оборудования. По этой причине ежегодные списки школ и детских садов, в которых требуется сделать ремонт, довольно внушительные. Вот и на 2020 год управление капитального строительства мэрии планирует объявить конкурсы для 54 образовательных организаций. Среди них 38 школ, 14 детсадов и два центра детского творчества.

В частности, в некоторых отремонтируют санузлы, в других предполагается замена прохудившихся инженерных коммуникаций, в третьих - системы отопления. Все это, не считая отделочных работ, установки пандусов и прочего. Полный список школ и работ в них наша газета уже публиковала.

В текущем году появится достаточно много парков. В частности, на пересечении улиц Байтика Баатыра и Аалы Токомбаева ведется строительство Парков дружбы Кыргызстана и Азербайджана и "Балалык".

Первый расположится на территории площадью 5,5 гектара, где будут фонтаны и декоративные бассейны, открытый амфитеатр, беседки и детские площадки. В настоящее время строители заняты подводкой коммуникаций для полива зеленых насаждений и строительством входной группы.

А в "Балалыке" инженерные сети в виде водопровода и канализации уже проведены. Кроме того, проложено почти 4 тысячи погонных метров электрического кабеля для будущей системы наружного освещения. В настоящее время ведется строительство основания под фонтаны. Всего их будет три. Ну а следующим этапом станет разбивка аллей.

Недалеко на запад от этих объектов расположится парк "Ынтымак–2", который станет продолжением парка "Ынтымак" в восточном направлении, открытого в прошлом году. Сейчас в "Ынтымаке–2" ведутся земляные работы, готовится основание для пешеходных дорожек, спортивных площадок и автомобильной парковки. Также на территории разместится площадка для "особенных" детей, где создадут специальные условия для их досуга.

Еще чуть дальше, на проспекте Чингиза Айтматова, на месте бывшего Парка любви, началось создание Парка здоровья. Пока проводятся планировочные работы. Специалисты "Бишкекглавархитектуры" завершили разбивку медпункта, раздевалки и санузла.

Помимо этого, напомним, ведется создание зон отдыха и в северной части столицы. Например, на улице Тулебердиева, где построят современную спортивную площадку и другие атрибуты активного отдыха.

Отрадно, что в столице появляются и маленькие скверики. Один такой разобьют на месте автостоянки в микрорайоне "Тунгуч" на улице Анкара. Причем владелец парковки пошел навстречу и добровольно демонтировал ограждение. По проекту городских архитекторов здесь вскоре появятся прогулочные зоны, тротуары, скамейки.

Все для пеших...

Состояние столичных тротуаров даже на центральных магистралях оставляет желать лучшего. И это еще слабо сказано. Отдельные пешеходные дорожки напоминают своим видом полосу препятствий, которая особенно в зимнее время с трудом дается людям в возрасте.

А потому горожан, несомненно, порадует новость о том, что в нынешнем году планируется отремонтировать тротуары на 25 улицах общей площадью 80,5 тысячи квадратных метров.

Так, в Ленинском районе муниципалитет планирует обновить дорожки на четырех улицах. В их числе отрезок Московской - от Фучика до Манаса, Тагай–Бий - от Ак–Болпон до Кара–Булак, Ахунбаева - от Бакаева до Садырбаева, и проспект Чуй - от Бейшеналиевой до Кулиева.

В Октябрьском количество магистралей составляет шесть. Это Ахунбаева - от 7 Апреля до Байтика Баатыра (северная сторона), Медерова - от Элебаева до Юнусалиева (южная сторона), Горького - от Байтика Баатыра до 7 Апреля, Каралаева - от Суеркулова до Шопена, Нуркамал - от Токомбаева до Каралаева и Куттубаева - от Токомбаева до Айтиева (восточная сторона).

В Первомайском районе капремонт тротуаров пройдет по улицам Махатмы Ганди - от Жибек Жолу до Саадаева (восточная сторона), Логвиненко - от Токтогула до Московской, Московской - от Манаса до Абдрахманова, Фучика - от Дэн Сяопина до Профсоюзной, проспектам Дэн Сяопина - от Фучика до Кустанайской, пр. Чуй - от Панфилова до Тоголока Молдо (северная сторона), Эркиндик - от пр. Чуй до Киевской (восточная сторона) и Чингиза Айтматова - от Льва Толстого до Ахунбаева (восточная сторона).

И, наконец, в Свердловском районе пешеходные дорожки обновятся на отрезках таких магистралей, как Чуй - от Лермонтова до Абдрахманова, Абдрахманова - от Боконбаева до Жибек Жолу - (восточная сторона), Курманжан Датки - от пр. Чуй до Жибек Жолу, Гоголя - от пр. Чуй до Боконбаева и Московская - от Абдрахманова до Ибраимова.

...и велосипедных прогулок

Горожане помнят, что в прошлом году столичные власти начали строительство кольцевой велодорожки в южной части города. Она идет вдоль проспекта Чингиза Айтматова и улиц Абсамата Масалиева, Байтика Баатыра и Семетей. Причем на последней пришлось построить даже мост через реку Ала–Арча. Общая ее протяженность составляет 6,6 километра. Вдоль проспекта Чингиза Айтматова между улицами Масалиева и Семетей рекреационная пешеходная и велозона уже готова. Ее длина составляет 2,9 километра.

Протяженность велодорожки по улице Байтика Баатыра - от Масалиева до проспекта Айтматова - составит 3,7 километра. Здесь уже подготовлено грунтовое основание, а с наступлением устойчивой теплой погоды столичные власти приступят к асфальтированию.

В текущем году планируется и еще один проект, только не кольцевой, а П–образный. Эта велодорожка пройдет вдоль проспектов Манаса/Айтматова и пр. Чуй, а также улицы Абдрахманова/Байтика Баатыра. Если конкретнее, то линия расположится с восточной стороны проспекта Манаса/Айтматова - от Ахунбаева до Чуй. Причем рядом будет и тротуар. А с западной стороны чиновники планируют лишь пешеходную дорожку. Длина отрезка составляет 3,7 километра.

От проспекта Манаса велосипедная артерия будет уходить на восток вдоль проспекта Чуй и расположится с южной его стороны. Как и в предыдущем случае параллельно приведут в порядок и тротуар. Длина этого участка составляет 1,8 километра. Затем велосипедистам следует повернуть направо, на Абдрахманова. От проспекта Чуй они смогут подняться до Ахунбаева по западной стороне улицы, где и будет велодорожка. Тротуары же отремонтируют с обеих сторон магистрали. Ну и, наконец, самое интересное. В будущем мэрия планирует соединить кольцевую и П–образную велодорожки путем строительства отрезков вдоль проспекта Айтматова и улицы Байтика Баатыра на участке от Ахунбаева до Масалиева. Однако это еще не все. Дорожка для велосипедистов появится и в микрорайоне "Джал". И здесь она будет Г–образной - пройдет по улицам Тыналиева - от Масалиева до Ахунбаева и Ахунбаева - от Тыналиева до проспекта Айтматова. Протяженность составит 2,2 километра. Причем муниципальным предприятием "Бишкекасфальтсервис" уже подготовлено основание. Сейчас ведется монтаж бордюров.

Заключительной обновкой для любителей транспорта на мускульной тяге станет дорожка вдоль проспекта Дэн Сяопина - от улицы Фучика до Алыкулова. Протяженность ее составляет 4,4 километра.

Следует напомнить, что буквально в конце прошлого года завершилось строительство тротуаров по периметру микрорайона "Восток–5". Параллельно им - вдоль улиц 7 Апреля, Туголбая Аты, Торекула Айтматова и проспекта Чуй - проходит и велодорожка. Внутри микрорайона она пройдет по улице Мамбетова.

Большой список

Ну и куда без дорожных артерий? В 2019 году между столичной мэрией и правительством КНР была достигнута договоренность о реализации второй фазы "Развития улично–дорожной сети", которая, как и предыдущая, рассчитана на два года. Причем она будет не менее внушительной, чем первая.

Проект предполагает капитальный ремонт и строительство 60 улиц общей протяженностью около 71 километра, а также пяти мостов. Необходимая проектно– сметная документация по всем магистралям, вошедшим в список, уже готова. Причем на каждой артерии будут построены и тротуары шириной от 1,5 до 4,25 метра, а также установлена система наружного освещения и заменены лотки ирригации.

В списке значатся такие улицы, как Интергельпо, на участке от Дэн–Сяопина до Кенсуйской, Жукеева–Пудовкина - от Ахунбаева до Кулатова, Панфилова, от Ахунбаева до Медерова со строительством моста через ВБЧК - Манаса - от Жибек Жолу до Щербакова, также с возведением переправы, и многие другие.

При этом некоторые улицы будут пробиваться. К таковым относится и Туголбая Аты (Линейная). Ее обновят на отрезке от Орозбекова до Торекула Айтматова. Но, чтобы сделать это, надо снести довольно большое количество различных объектов недвижимости, в числе которых как легкие конструкции, так и капитальные строения. И мэрия уже начала работу в этом направлении, демонтировав мешающие проекту гаражи.

Кроме того, будет проводиться ремонт и внутримикрорайонных и межквартальных улиц за счет городского бюджета. Так что нас ждет очередной аврал. Он создаст определенные неудобства горожанам, но придется потерпеть...

плюс одна южная трасса

В текущем году столичные власти намерены продолжить улицу Жукеева– Пудовкина в южном направлении. Управление капитального строительства мэрии уже объявило соответствующий конкурс на реконструкцию.

Сообщается, что дорога будет шестиполосной, 24 метра шириной, с разделительным газоном посредине. На ней уложат щебеночно–мастичный асфальтобетон. Это покрытие активно применялось при реализации проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкека. Также будет построен мост через ЮБЧК.

В перспективе Жукеева–Пудовкина будет продлена до улицы Балык– Кумара. Сметная стоимость проекта составляет 153,4 миллиона сомов.

От подрядчика требуется достаточный опыт в строительстве и реконструкции дорог, возведении мостов, работе с щебеночно–мастичным асфальтобетоном, а также наличие собственного асфальтобетонного завода производительностью не менее 30 тонн в час. Вскрытие конкурсных заявок состоится 31 марта.