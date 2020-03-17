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Девять авиалиний отменили рейсы в Бишкек. Как вернуть деньги за билеты?

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- Екатерина Улитина
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Девять компаний прекратили авиасообщение с Кыргызстаном. Об этом сообщает пресс-служба ОАО Международный аэропорт "Манас".

В связи с всемирной пандемией распространения в мире коронавируса Covid-19 авиавласти различных стран в целях предотвращения дальнейшего распространения объявили о временной приостановке авиаперелетов.

Так, в Международном аэропорту "Манас" в настоящие время отменена часть рейсов некоторых авиакомпаний, выполняющие регулярные международные рейсы:

"Южнокитайские авиалинии" (China Southern Airlines, страна - КНР)

Маршрут: Урумчи – Бишкек - Урумчи

С 23 января по 1 февраля 2020 года отменены все рейсы в связи с празднованием китайского Нового Года. С 2 февраля 2020 года данный рейс полностью приостановлен до особого указания.

"Флай Дубай" (Fly Dubai, страна - ОАЭ)

Маршрут: Дубай – Бишкек - Дубай

Пассажирские рейсы отменены на 17, 18, 19,21, 23, 26 марта 2020 года.

"Эйр Арабия" (Air Arabia, страна - ОАЭ)

Маршрут: Шарджа – Бишкек - Шарджа

Пассажирские рейсы отменены с 10 марта по 15 апреля 2020 года, запланированные по следующим дням: вторник, четверг и суббота.

"Эйр Астана" (Air Astana, страна - Казахстан)

Маршрут: Нур-Султан – Бишкек - Нур-Султан

Пассажирские рейсы отменены на весь март и апрель 2020 года, запланированные по следующим дням: понедельник, вторник, пятница и суббота.

Маршрут: Алматы – Бишкек - Алматы

Отменены рейсы на 16 и 18 марта 2020 г.

"Узбекские авиалинии" (Uzbekistan Airways, страна – Узбекистан)

Маршрут: Ташкент – Бишкек - Ташкент

Пассажирские рейсы отменены по субботам с 16 по 28 марта 2020 года и с 6 апреля по 27 апреля 2020 года. Также отменены по средам с 1 по 22 апреля 2020 года.

"Азимут" (Azimut, страна – Россия)

Маршрут: Ростов-на-Дону – Бишкек - Ростов-на-Дону

Пассажирские рейсы отменены 11 и 25 марта 2020 года.

"Уральские авиалинии" (Ural Airlines, страна – Россия)

Маршрут: Екатеринбург – Бишкек - Екатеринбург

Пассажирские рейсы отменены 11, 18 и 25 марта 2020 года.

"Авиа Траффик Компани" (Avia Traffic, страна – Кыргызстан)

Маршрут: Бишкек – Дели – Бишкек

Пассажирские рейсы отменены 15, 19, 26 марта и на весь апрель 2020 года.

Маршрут: Бишкек – Стамбул – Бишкек

Пассажирские рейсы отменены 19, 22, 26, 30 марта и 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17 апреля 2020 года.

Маршрут: Бишкек – Санкт-Петербург – Бишкек

Пассажирские рейсы отменены на 21, 28 марта и 4, 11, 15, 18 апреля 2020 года.

"Вареш Эйрлайнс" (Varesh Airlines, страна - Иран)

Маршрут: Тегеран – Душанбе – Бишкек - Тегеран

Пассажирский рейс начал выполняться один раз в неделю с 3 февраля 2020 года.

С 25 февраля 2020 года рейс временно приостановлен на неопределенный срок.

В Международном аэропорту "Ош" с 10 марта по 1 апреля 2020 года временно приостановлен пассажирский рейс "Эль-Кувейт – Ош – Эль-Кувейт" авиакомпании Jazeera Airways.

ОАО "Международный аэропорт "Манас" просит по всем вопросам перебронирования и сдачи авиабилетов, а также для уточнения расписания рейсов звонить в авиакассы/агентства, в которых были приобретены билеты или обращаться в авиакомпанию.


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URL: https://www.vb.kg/386213
Теги:
авиация, аэропорт, Ош, Бишкек, Кыргызстан, самолеты, Аэропорт "Манас"
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