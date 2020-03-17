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ГСБЭП передает Генпрокуратуре доказательства получения взятки судьей

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- Оксана Гут
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Сегодня, 17 марта, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР передаст в Генеральную прокуратуру собранные материалы по судье, пойманной со взяткой. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Финпола КР.

Для того, чтобы предоставить главному надзорному органу неопровержимые доказательства, сотрудники Финпола вынуждены были ждать заключения судебной экспертизы по всем собранным материалам. В том числе, видеозаписи, фиксирующий момент передачи взятки и обнаружение денег у подозреваемой, а также смыв с ее рук и прочее.

В настоящее время со стороны ГСБЭП осуществлен сбор всех необходимых документов по делу о вымогательстве судьей Первомайского районного суда Бишкека Максат Орозбаковой. Все собранные материалы направляются в Генеральную прокуратуру для дальнейших процедур.

А именно, отметим, в соответствии с Конституционным законом "О статусе судей" при наличии достаточных доказательств, дающих основания для подозрения судьи в совершении преступления, следственный орган (в данном случае Финпол) обязан направить материалы в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о внесении представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей.

Для получения согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности Генеральный прокурор вносит в Дисциплинарную комиссию при Совете судей соответствующее представление, в котором указываются обстоятельства уголовного дела, статья уголовного закона, по которой судья обвиняется, просьба о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности.

Напомним, 37-летнюю судью Первомайского райсуда Бишкека Максат Орозбакову задержала ГСБЭП с поличным при получении взятки в 2 тысячи долларов в собственном кабинете 12 марта. Ранее в Финпол обратилась гражданка К.А., сообщив что судья вымогает у нее деньги для решения судебного спора в сторону ее подзащитного.

Однако, подозреваемую в ту же ночь отпустили, так как для привлечения ее к ответственности необходимо прежде согласие Дисциплинарной комиссии Совета по отбору судей КР.


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URL: https://www.vb.kg/386215
Теги:
Верховный суд, задержание, суд, ГСБЭП, взятка, Кыргызстан, Генеральная прокуратура
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