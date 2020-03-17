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Жээнбеков: Аксыйские события остались в истории КР как переломный момент

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 марта, направил обращение кыргызстанцам в связи с Аксыйскими событиями 2002 года.

Текст обращения Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Аксыйские события 17 марта - остались в истории страны как переломный момент на пути демократического развития. Это стало началом борьбы нашего народа с несправедливостью, послужило важной предпосылкой Мартовской и Апрельской народной революций.

Сегодняшняя власть прилагает все усилия для того, чтобы оправдать доверие людей, которые подвергая свои жизни риску, выступили во имя будущего страны.

В стране идет решительная борьба с коррупцией, проводится судебная реформа, реформа правоохранительных органов, направленные на установление справедливости.

Ведется большая работа по обеспечению безопасности, цифровизации и развитию экономики.

Уважаемые соотечественники!

Мы всегда склоняем голову перед памятью соотечественников, которые отдали свою жизнь ради свободы и светлого будущего народа.

Выражаем глубокую признательность и благодарность героям Аксыйских событий, получившим ранения и находящихся рядом с нами.

Их пример учит нас ценить мир в стране, призывает как зеницу ока беречь стабильность и единство в обществе.

Пусть всегда в народе будет согласие и единство, а на нашей земле - мир!

Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан!"


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URL: https://www.vb.kg/386216
Теги:
аксыйские события, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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