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Табылды Акеров: Фарид Ниязов сам не знает, что говорит

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- Бакыт Басарбек
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Экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов является человеком из близкого окружения Атамбаева, и он сам не знает, что говорит. Потому что как у заместителя председателя политсовета СДПК и начальника штаба СДПК, который 7 августа как раз находился в доме Атамбаева, у него были миллион возможностей и шансов, чтобы спасти спезназовца Ниязбекова или своевременно отпустить всех заложников. Однако, с его стороны подобных действий не было. Об этом редакции VB.KG заявил политолог Табылды Акеров, комментируя обращение Ниязова по поводу кой-ташских событий.

По словам политолога, у Ниязова было больше влияния и возможности, чем у того же Равшана Жээнбекова, который пытался помочь Курсану Асанову и Орозбеку Опумбаеву узнать о состоянии взятых в заложники спецназовцев.

- Фарид Ниязов мог позвонить Джунушалиеву, Асанову, Опумбаеву или другим, чтобы мирно урегулировать сложившуюся ситуацию. Однако, он не смог себя проявить в подобном миролюбивом качестве. Зато, он с удовольствием сделал ряд заявлений, мелкая на ТВ каналах. И это в то время, когда у него под носом находились заложники, которым нужна была медицинская и другая помощь, - отметил Акеров.

Бывший глава аппарата президента, продолжил собеседник редакции, прекрасно знал, что влечет за собой захват в заложники спецназовцев при исполнении служебных обязанностей.

- Сейчас Ниязов, наверное, все 24 часа думает, как обмануть закон, как облегчить себе участь, чтобы уйти от ответственности. Конечно, очень жаль, что человек, дослужившийся до поста руководителя аппарата президента КР сам себя загнал в такое очень тупиковое положение. Но, думаю, служители фемиды разберутся и примут справедливое решение по койташским событиям, - сказал он.

Отметим, ранее экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов в своем обращении всю вину за кой-ташские события и гибель спецназовца возложил на главу ГКНБ Орозбека Опумбаева.


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URL: https://www.vb.kg/386219
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Табылды Акеров, Фарид Ниязов, ГКНБ, Кыргызстан, Орозбек Опумбаев, Кой-Таш
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