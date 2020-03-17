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Посольство США приостанавливает проведение собеседований на получение виз

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- Оксана Гут
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Посольство США временно приостанавливает проведение собеседований на получение неиммиграционной визы

В связи с глобальной пандемией COVID-19, Соединенные Штаты Америки приостанавливают проведение собеседований на получение неиммиграционных виз во многих странах мира. Как результат, с 17 марта 2020 года посольство США в Кыргызской Республике временно приостанавливает запись и проведение собеседований по неиммиграционным визам.

Как сообщает посольство США в КР, данное ограничение не касается дипломатических/официальных типов виз, а также собеседований на получение иммиграционных виз.

"Посольство возобновит предоставление визовых услуг по возможности скоро, но, к сожалению, на данный момент не может назвать точную дату. Если вы были записаны на собеседование на получение неиммиграционной визы 17 марта 2020 года и позже, то ваша запись отменена. Просьба не приходить в назначенный вам день, ваша запись больше не действует", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в случае необходимости незамедлительного въезда в Соединенные Штаты Америки по срочным обстоятельствам необходимо связаться с дипслужбой по адресу consularbishkek@state.gov для подачи запроса на срочное интервью.


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URL: https://www.vb.kg/386226
Теги:
виза, посольство, США, Бишкек, Кыргызстан
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