Для детей на карантине: Дом-музей Фрунзе проводит конкурс ко Дню Победы

Мемориальный дом-музей Фрунзе приглашает детей до 14 лет принять участие в конкурсе рисунков "Это день Победы". Конкурс приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проводится в рамках Года развития регионов, цифровизации и поддержки детей.

Вся информация о Конкурсе размещается на официальном сайте музея www.domfrunze.kg и социальной сети Facebook.

Участники конкурса: в конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 14 лет включительно, воспитанники детских садов и школ г.Бишкек.

Для участия в конкурсе принимаются рисунки, соответствующие тематике конкурса ("Этот День Победы!"). Рисунки принимаются как в бумажном виде (любой вид бумаги, включая картон, и любая техника рисования: карандаш, цветные карандаши, краски, фломастеры и так далее, а также аппликация), так и в электронном виде (оцифрованные с помощью сканера, в формате jpeg). Рисунок должен быть нарисован на бумаге формата А 3 или А 4.

Рисунки принимаются с 9 марта по 9 мая 2020 года по адресу: г. Бишкек, ул. Фрунзе 364, Мемориальный дом-музей М.В.Фрунзе. Телефон для справок: 62-50-31, 0776 599 679.

Необходимо указать контакты: полное имя и возраст ребенка, номер телефона и email родителей.

Принимается 1 рисунок от одного участника.

Сроки проведения конкурса и подведение итогов:. Рисунки на конкурс принимаются с 9 марта по 9 мая 2020 года. Срок проведения голосования на сайте музея с 11 по 17 мая 2020 года. Победителей выбирает жюри, а также по итогам голосования на сайте. Голосовать можно один раз. Подведение итогов: 27мая 2020 года. Победители (1,2 и 3 место) получают Дипломы участника и памятные подарки. Остальные участники получат Сертификаты участника и поощрительный приз. Торжественное награждение победителей и участников конкурса пройдет 27 мая 2020 года.

Работы победителей будут размещены на сайте музея www.domfrunze.kg и социальной сети Facebook, где их смогут увидеть все пользователи интернета.

Контактная информация:

Кыргызский Государственный Мемориальный дом-музей М.В. Фрунзе 720040, г. Бишкек, ул. Фрунзе 364

Справки по телефонам: 62-50-31, 0776 599 679 Электронная почта: m.v.frunze@mail.ru Официальный сайт музея: www.domfrunze.kg