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Тамада подал в суд на Арстана Алая, объявившего себя богом

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- Екатерина Улитина
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Ведущий праздников и тамада Урматбек Асанбеков обратился в Первомайский районный суд Бишкека с гражданским иском с требованием возместить моральный и материальный вред, причиненный ему распространением в мире коронавируса нового типа COVID 19. Об этом ведущий написал в своем микроблоге в Твиттере.

Урмат Асанбеков в своем исковом заявлении написал, что 15 марта в связи с паникой из-за предполагаемого появления коронавируса люди стали отменять заказы на проведение семейных торжеств.

"В результате чего мне был причинен нравственный вред в виде потери работы в качестве ведущего мероприятий, периодически появляющихся головных болей и испорченного дня рождения, что привело к глубоким терзаниям и переживаниям", - сказано в исковом заявлении Урмата Асанбекова.

Ведущий праздников считает, что именно Арстан Алай повинен в его маральных и материальных страданиях, так как ранее автор высказывания "зима не будет" ранее объявил себя богом, а потом сообщил, что именно он наслал эпидемию коронавируса на Китай.

Свои моральные и материальные страдания ведущий оценил в 50 тысяч сомов.

Отметим, сфера развлечений и услуг из-за опасности проникновения коронавируса терпит большие убытки. Правительство распорядилось закрыть крупные кафе и рестораны, кинотеатры и детские площадки, запрещено проводить массовые семейные торжества.


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URL: https://www.vb.kg/386232
Теги:
правительство, социальные сети, суд, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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