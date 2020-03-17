Поставщиков медицинских масок освободили от НДС

При поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики медицинские маски будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость.

Соответствующий документ подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

"Данное решение принято в целях обеспечения населения изделиями медицинского назначения", - отмечает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Так, были внесены изменения в постановление правительства "Об утверждении Перечня лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики" от 24 января 2013 года № 31.

Отметим, что ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Основными рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для населения, в связи c распространением нового коронавируса (2019-nCoV), является, помимо прочего, обязательное ношение медицинских масок.