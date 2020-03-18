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ГУОБДД за две недели выявили по стране более 25 тысяч нарушений ПДД

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- Оксана Гут
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В целях наведения порядка на дорогах, а также предупреждения и пресечения дорожно-транспортных происшествий сотрудники ГУОБДД с 3 по 16 марта провели рейдовые мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД КР, в ходе рейдов выявлены 25 тысяч 39 нарушений ПДД:

По с

татье 119. (Повреждение дорожного сооружения) – 8;

статье 120. (Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог) – 42;

статье 121; (Нарушений правил эксплуатации ТС - 9740;

статье 121 част 4. (Управление ТС без регистрационных номеров или умышленно укрытых) – 14;

статье 122. (Управление ТС без документов) – 509;

статье 122-1. (Невыполнение водителем транспортного средства требований сотрудников уполномоченных органов в сфере внутренних дел об остановке ТС) – 43;

статье 123. (Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения) – 12221;

статье 123-1. (Нарушение правил дорожного движения водителями ТС) – 7161;

статье 124. (Автохулиганство) – 6;

статье 125. (Нарушение ПДД пешеходом, велосипедистом, лицом, управляющим гужевым транспортом, погонщиком животных) - 185;

статье 127. (Нарушение иных правил дорожного движения) – 1576;

статье 128. (Управление ТС в состоянии опьянения) – 416;

статье 129. (Управление ТС, переоборудованным без соответствующего согласования с уполномоченным органом в сфере внутренних дел) – 75;

статье 129 часть 3 (Тонировка) – 160;

статье 130. (Нарушение правил перевозок опасных грузов) – 4;

статье 134. (Нарушение правил перевозок автомобильным транспортом) – 9.


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URL: https://www.vb.kg/386236
Теги:
ПДД, штраф, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД
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