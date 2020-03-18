Минобраз КР организует дистанционное обучение для школьников

Министерство образования и науки КР организует дистанционное обучение для школьников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с каникулами, установленными приказом МОН КР с 16 марта и до 8 апреля для общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности, министерством организованы варианты дистанционного обучения, включая онлайн-уроки, телевизионные учебные передачи, чтение учебной и художественной литературы и иные формы, с использованием информационных технологий и электронных ресурсов.

Учащимся предлагается пользоваться бесплатными учебными материалами и 400 книг по различным тематикам, размещенными на сайте МОН КР для школ с кыргызским, русским, таджикским и узбекским языками обучения по ссылке https://lib.kg/lib/school/.

Также школьники и родители могут использовать мультимедийные комплексы, разработанные ведомством – iBilim (для начальной школы) и Билим Булагы (для средней школы). Данные комплексы также размещены на сайте МОН по соответствующим ссылкам http://ibilim.kg/kyr/index.html и http://bb.edu.gov.kg/index.php.

В целях эффективного использования каникулярного времени Министерство образования и науки Кыргызской Республики при партнерстве с KSMS - Кыргызско-Шведской математической школой внедряет первичную форму онлайн взаимодействия школ и учеников. Таким образом, используя имеющиеся онлайн ресурсы, ученики не будут выпадать на длительный срок из учебной программы и смогут идти по заданному календарно-тематическому планированию. Более того, данный инструмент можно использовать на различных гаджетах.