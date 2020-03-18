"Мы будем жить и работать". Минздрав рассказал о введении ЧС в Кыргызстане

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев подчеркнул, что важно не поддаваться панике из-за выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кыргызстане.

- Опыт Китая и других стран говорит, что самое главное при борьбе с эпидемией - это дисциплина и соблюдение правил. Сегодня важно соблюдать рекомендации: ограничить посещение мест скопления людей, чаще мыть руки, пользоваться индивидуальными средствами защиты и при необходимости соблюдать карантин, - сказал министр здравоохранения, - сказал Космосбек Чолпонбаев.

Он отметил, что ситуация находится под контролем медиков:

- Мы будем жить и работать, - сказал министр.

По его словам, в ближайшее время в правительстве начнется заседание штаба, где будет принято решение о введении режима ЧС.

Накануне, 17 марта вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова сообщила, что при обнаружении хотя бы одного больного в республике будет объявлена чрезвычайная ситуация.

Напомним, сегодня, 18 марта, стало известно, что в Кыргызстане выявлены заразившиеся коронавирусной инфекцией COVID-19.